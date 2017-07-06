Şenol Güneş Pepe'yi övdü

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 2. kez şampiyon olan Beşiktaş, şampiyonluk balosuyla kutlama yapıyor. Davete katılan teknik direktör Şenol Güneş, balo ve yeni transfer Pepe'yle ilgili açıklamalar yaptı.

Ramazan sebebiyle kutlamanın şu anda yapıldığının altını çizen Güneş "Rakiplerimiz oldukça güçlü. Onların bizi yenmeye çalışacaklarını biliyoruz. Bizim de kendimizi geçmemiz lazım. Bugün eğleneceğiz ancak yarın çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Siyah-beyazlıların yaptığı Pepe transferiyle ilgili de konulan tecrübeli çalıştırıcı "Pepe'yle ilgili konuşacak fazla bir şey yok. Kariyeri, başarısı, oyuncu karakteri belli olan bir futbolcu. Beşiktaş gibi bir kulüpte marka oyuncuların olması, markanın gücünü artırabilecektir. Önemli olan takıma uyum sağlamak. Öyle de olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaşın Pepe transferi

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