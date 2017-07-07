Galatasaray Feghouli'yi transfer ediyor (Sofiane Feghouli kimdir?)

Savunmaya Maicon, Orta sahaya Belhanda, forvete de Gomis’i alan G.Saray, kanat için de Sofiane Feghouli’nin transferini bitirmek üzere...

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre West Ham’a ayrılmak istediğini ileten 27 yaşındaki Cezayirli yıldızla anlaşma sağlandığı, işin kulüple yapılacak pazarlıklara kaldığı bildirildi.

İngilizler’in, 4.5 milyon Euro’luk teklife olumlu yaklaştığı, son pürüzlerin de giderilmesinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi.

İki kanatta da görev yapan Feghouli, geçen sezon 28 maçta 4 gol, 3 asistlik performans göstermişti.

SOFIANE FEGHOULI KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 26 Aralık 1989 (27 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Levallois-Perret / Fransa

BOYU: 1,77 m

UYRUĞU: Cezayir

MEVKİ: Orta saha - Sağ/Sol kanat

AYAK: Sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 12 milyon €

OYNADIĞI TAKIMLAR: Grenoble, Valencia, Almeira, West Ham United

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feghouli kimdir?

Galatasaray Feghouliyi transfer etti mi?