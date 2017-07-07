Galatasaray Feghouli'yi transfer ediyor (Sofiane Feghouli kimdir?)

Savunmaya Maicon, Orta sahaya Belhanda, forvete de Gomis’i alan G.Saray, kanat için de Sofiane Feghouli’nin transferini bitirmek üzere...
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre West Ham’a ayrılmak istediğini ileten 27 yaşındaki Cezayirli yıldızla anlaşma sağlandığı, işin kulüple yapılacak pazarlıklara kaldığı bildirildi.
İngilizler’in, 4.5 milyon Euro’luk teklife olumlu yaklaştığı, son pürüzlerin de giderilmesinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi.
İki kanatta da görev yapan Feghouli, geçen sezon 28 maçta 4 gol, 3 asistlik performans göstermişti.
SOFIANE FEGHOULI KİMDİR?
DOĞUM TARİHİ: 26 Aralık 1989 (27 yaşında)
DOĞDUĞU İL: Levallois-Perret / Fransa
BOYU: 1,77 m
UYRUĞU: Cezayir
MEVKİ: Orta saha - Sağ/Sol kanat
AYAK: Sağ ayak
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 12 milyon €
OYNADIĞI TAKIMLAR: Grenoble, Valencia, Almeira, West Ham United
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Misafir 24 dakika önceHer futbolcu her lıgde başarılı olacak diye bir kaide yok. Feghouli tanımak için geçmiş takımlardaki oynadığı performansına bakınız.00
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Misafir 2 saat öncebir adam düşünün hücumda iki kanat da oynuyor yaklaşık 30 maça çıkmış sadece 3 asist yapmış neden alıyorsunuz bu adamı derler00
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Misafir 2 saat önceGelsin00