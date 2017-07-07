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Tolga Özkalfa
FUTBOL

Tolga Özkalfa hakemliği bıraktı

Merkez Hakem Komitesi'nin hakem klasmanlarını bugün açıklaması bekleniyor. Tolga Özkalfa'nın ise hakemliği bıraktığı iddia edildi

07 Temmuz 2017 Cuma, 12:10:41 Güncelleme: 12:17:02

Merkez Hakem Komitesi, daha önce iki kez FIFA kokartı almış olan Tolga Özkalfa'yı Spor Toto Süper Lig yerine TFF 1. Lig hakem kadrosuna dahil etti.

Yusuf Namoğlu'nun başkanlık yaptığı MHK, geçen sezon İzmir bölgesinin hakemi olan Özkalfa'yı 19 hafta dinlendirmiş, daha sonra da dönem dönem TFF 1. Lig'de görevlendirmişti.

Türkiye'de yer alan habere göre Tolga Özkalfa'nın klasman dışında kalması büyük şaşkınlık yarattı. Bu flaş gelişme sonrası diş doktorluğu da yapan Özkalfa, hakemliği bırakma kararı aldı.

  • Tolga Özkalfa
  • Merkez Hakem Komitesi
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YORUMLAR 2
  • Misafir 9 saat önce
    genç hakemlerin, sadece ve sadece hakemlik yapan gençlerin önünü açsın, bırakın gitsin muayenehanesine
  • Misafir 10 saat önce
    parayı kırıp bırak oda iyi
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