Tolga Özkalfa hakemliği bıraktı

Merkez Hakem Komitesi, daha önce iki kez FIFA kokartı almış olan Tolga Özkalfa'yı Spor Toto Süper Lig yerine TFF 1. Lig hakem kadrosuna dahil etti.

Yusuf Namoğlu'nun başkanlık yaptığı MHK, geçen sezon İzmir bölgesinin hakemi olan Özkalfa'yı 19 hafta dinlendirmiş, daha sonra da dönem dönem TFF 1. Lig'de görevlendirmişti.

Türkiye'de yer alan habere göre Tolga Özkalfa'nın klasman dışında kalması büyük şaşkınlık yarattı. Bu flaş gelişme sonrası diş doktorluğu da yapan Özkalfa, hakemliği bırakma kararı aldı.

Tolga Özkalfa

Merkez Hakem Komitesi