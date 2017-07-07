Galatasaray'da Turgay Şeren anıldı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Turgay Şeren'in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin'in yanı sıra taraftarlar katıldı.

Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

Nasuhi Sezgin, anma töreninin ardından GS TV'ye yaptığı açıklamada, Turgay Şeren'in Galatasaray ve Türk sporu açısından çok önemli bir isim olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Lisesi'nde okurken hem eğitim hayatını hem de spor yaşantısını başarıyla devam ettirmiş bir büyüğümüz. Maalesef geçen sene kaybettik. Gerçek bir sporcuydu. Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünün bir örneğiydi. Çok başarılı bir sporcuydu. Aktif spor yaşantısının ardından hem teknik direktörlük hem de basın çalışmalarında da çok başarılıydı. Çok değerli bir isim. Kalecilik hayatında futbola bir yenilik getirdi. Bizim kalecilerimiz genelde, hatta dünyada da direkler arasında kalan kaleciler gündemdeydi. Turgay Şeren bunu değiştirdi. Ceza sahasına hakim oldu. Çok güzel kurtarışları vardı. Yenilik getirdi. Bu anlamda devrimci bir görüşü vardı. Kendisini özlüyoruz. Minnetle anıyoruz. Senelerce anma geleneği devam edecek. Unutmayacağız, kendisini yaşatacağız."

Bu arada Turgay Şeren'in vefatının ardından geride bıraktığımız futbol sezonu, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından '2016-2017 Turgay Şeren Sezonu' adıyla oynatılmıştı.