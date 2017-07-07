Marco Verratti'nin transferi zora girdi

Barcelona'nın orta saha arayışları halen belirsizliğini koruyor. Katalan ekibi Çin'den Paulinho ve PSG'den Marco Verratti için girişimlerini sürdürse de somut bir adım atabilmiş değil.

İspanyol basınından Sport'a konuşan başkan Bartomeu, Marco Verratti'nin transferinin zora girdiğini "PSG, bizimle görüşmeye dahi yanaşmıyor. Bu şartlar altında onu transfer etmemiz çok zor." ifadeleriyle itiraf etti.

Bartomeu, yeni teknik direktörleri Ernesto Valverde'nin İtalyan yıldızı çok istediğini de eklerken Lionel Messi'nin sözleşmesiyle ilgili de açıklamalar yaptı. Bartomeu, basında çıkan Messi'nin kadronun güçlendirilmesini şart koştuğu iddialarınaysa "Zaten dünyanın en güçlü kadrolarından biri bizde" cevabını verdi.

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