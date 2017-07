Gael Clichy'den imza töreninde Galatasaray itirafı!

Medipol Başakşehir, Fransız sol bek Gael Clichy'yi kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüp, dün İstanbul'a getirdiği ve bu sabah sağlık kontrolünden geçirdiği 31 yaşındaki Clichy ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransız oyuncunun yeni takımından yıllık 1 milyon 750 bin avro garanti ücret ve başarı bonusları alacağı öğrenildi.

İmza töreninde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral ile idari direktör Mustafa Eröğüt de yer aldı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: ÇOK İSTEDİK, CLICHY DE BİZİ İSTEDİ

İmza töreninde ilk olarak konuşan başkan Göksel Gümüşdağ, çok önemli bir futbolcuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Medipol Başakşehir olarak 3. yılımızı tamamlamış durumdayız. İlk 2 yıl ligi 4. bitiren ve 3. yılda da Türkiye'de ligin en iyi futbol oynayan iki takımından biri olduk ve şampiyonun ensesinden ayrılmadık. 3 yıldır UEFA'ya gidiyor olmamız, Türkiye'de kupada ve ligde finale kadar gitmemiz hak edişlerimizi iyi bir noktaya getirdi. Bu sene de geçen yılı aratmayacak bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Clichy bu yıl 4. transferimiz oldu."

Bir dünya yıldızını kulübe kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarının altını çizen Gümüşdağ, "Clichy, Premier Lig'de 3 şampiyonluk yaşamış, Arsenal ve Manchester City'de uzun yıllar top oynamış çok önemli bir oyuncu. Biz kendisi ile birkaç görüşme yaptık, gerek asbaşkanımız Mustafa Saral ve Mesut Altan ve idari direktörümüz Mustafa Eröğüt'ün bu konuda büyük emekleri vardır. Çok istedik, Clichy de bizi istedi ve transfer gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN İLGİSİYLE İLGİLİ...

Clichy, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kendisi ile ilgilendiğini doğrulayarak, "Evet doğru, bazı teklifler aldım. Fenerbahçe ilgilendi ama resmi anlamda Galatasaray kadar bir şey olmadı. Galatasaray ile görüştüm ama Başakşehir'in bir farkı vardı. Galatasaray'dan bir kişi ile görüştüm ama Başakşehir'den tüm yöneticiler oradaydı, onlarla konuşunca kararımı vermiştim. Hep beraber yanıma gelmeleri, beni ne kadar istediğini göstermişti. Benim için basit bir karardı. Başkanımızla tanıştım, onun da olması benim için önemli oldu. Burada çok mutluyum. Umarım çok güzel günler ve başarılar bizi bekliyor." açıklamasını yaptı.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR MACERA"

Fransız oyuncu ise bir proje takımı olarak nitelediği Medipol Başakşehir'e transfer olarak doğru bir karar verdiğine inandığını söyledi.

Clichy, Medipol Başakşehir forması giyecek olduğu için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Ben bir Fransızım ve orada büyüdüm, Fransızlar Türkiye'ye tatile çok gelirler. İstanbul'da bir insanın aradığı her şey var. 14 yıl İngiltere'de oynadım, bu kararı almak benim için çok büyük bir karardı. Ailemle konuştuktan sonra böyle bir büyük karar aldım. Benim için büyük bir değişim, büyük bir macera. Burayla 3 yıl sözleşmem var ve umarım 3 yıldan fazla sürede burada kalırım." şeklinde konuştu.

"BAŞAKŞEHİR'İ MİNİ BİR MANCHESTER CITY OLARAK GÖRÜYORUM"

Fransız futbolcu, "İngiltere'de tüm kupaları kazandınız. Medipol Başakşehir ise geçtiğimiz sezon iki kupayı da son anda kaçırdı. Gelecek sezon burada da kupa sevinci yaşayacağına inanıyor musun?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Futbolda bir gün zirvede bir gün diptesinizdir. Başakşehir'in son anda kupaları kaçırdığını biliyorum. Başakşehir yeni ve gün geçtikçe büyüyen bir kulüp. Evet ben İngiltere'de çok başarılar kazandım, kupalar kazandım, bunu yaparken yanımda Viera ve Henry gibi oyuncular vardı. Bu başarıları elde etmek için çok çalışmak gerekiyor. Ben şuna inanıyorum; Başakşehir yöneticileri ile görüştüğüm zaman bana verdikleri his 'Evet doğru kulüpteyim' oldu. Manchester City de gün be gün büyüyen bir kulüptü. Başakşehir'i mini bir Manchester City olarak görüyorum, burada bunu sağlayacak her türlü malzeme var. Kulüp başarılı olmak adın doğru oyuncuları getiriyor. Bu bir risk ama tüm hamleleri yapıyor."

KARİYERİ

Fransa'nın Toulouse şehrinde doğan Clichy, 2002 yılında Cannes takımında profesyonel futbol kariyerine başladı. Bir sezon sonra İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'e transfer olan savunma oyuncusu, 8 yıl Londra ekibinde görev yaptı.

2011-2012 sezonunda Premier Lig'in bir diğer güçlü ekibi Manchester City'nin yolunu tutan Clichy, 6 sezon da mavi-beyazlı formayı giydi. Fransız oyuncu, 1'i Arsenal'le olmak üzere toplam 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Deneyimli futbolcu, Fransa Milli Takımı'nda da 20 maçta görev aldı.

Medipol Başakşehir, Aurelien Chedjou, Elia ve Tunay Torun'un ardından Clichy'yi de kadrosuna katarak yeni sezon öncesinde dördüncü transferini gerçekleştirmiş oldu.

Medipol Başakşehir

Gael Clichy