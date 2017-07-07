Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarına 9 Haziran'da başlıyor

Kırmızı-siyahlı kulübün divan başkanı Aydın Begiter, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor'un zor ve hareketli günler yaşadığını vurgulayarak, hareketin bereket getirmesini diledi.

Divan kurulunun kulübün yönetimi için elinden geleni yaptığını ifade eden Begiter, şöyle konuştu:

"Şehrin kanaat önderleriyle yapılan görüşmeler sonunda bazı gelişmeler yaşandı. Şu anda elimizde futbolcu bakımından oldukça iyi bir kadro var. Bu kadroyu tutmak için futbolcuların paralarının ödenmesi gerekiyor. Bunun çalışmalarına başladık. Sezon için çalışmalara başlamalıyız. Kulübün sportif direktörü Ayhan Taşçı'ya yetki verdik. Arkadaşımız pazar günü saat 17.00'de takımı toplayacak. Malzemelerimiz geliyor. Takıma katılacak arkadaşlarımızla yeni sezonu açacağız. Futbolcularımızla görüşmelere başladık. Kentin ileri gelenleri de Eskişehirspor için elinden geleni yapmalıdır."

Begiter, Eskişehirspor'un 13 Temmuz Perşembe gününe ertelenen olağanüstü kongresinin Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 17.00'da yapılacağını sözlerine ekledi.