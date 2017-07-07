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Cenk Gönen
FUTBOL

Galatasaray Cenk Gönen için Malaga ile anlaşma sağladı

Galatasaray, La Liga ekiplerinden Malaga ile Cenk Gönen'in transferi konusunda anlaşma sağladı

07 Temmuz 2017 Cuma, 15:32:20 Güncelleme: 19:09:11

BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre Galatasaray, 29 yaşındaki file bekçisi Cenk Gönen'in transferi konusunda Malaga ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, bir süredir yürüttüğü görüşmelerde Malaga ile anlaşma noktasına geldi. İspanyol ekibi, Galatasaray'a Cenk için 1 milyon Euro ödemeyi kabul etti.

Transferin resmiyete dönüşmesi için görüşmelerin devam edeceği öğrenilirken kontrat detaylarının belli olmasının ardından imzalar atılacak.

2015 yılından bu yana sarı-kırmızılı ekibin formasını giyen Cenk Gönen, Galatasaray'da 14 maçta görev yapmıştı.

CENK GÖNEN KİMDİR?
DOĞUM TARİHİ: 21 Şubat 1988 (29 yaşında)
DOĞDUĞU İL: İzmir / Türkiye
BOYU: 1,90 m
UYRUĞU: Türkiye
MEVKİ: Kaleci
AYAK: Sağ ayak
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 650 bin €
SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 8 maç - Yenilen gol: 12
OYNADIĞI TAKIMLAR: Göztepe, Denizlispor, Altay, Beşiktaş, Galatasaray

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YORUMLAR 7
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 17:29
    alıyoz 3 e 5 satıyoz 1 :D
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 17:23
    1 m eUROYA KALECİ Mİ SATILIR
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 16:33
    helal olsun yuru be kardesim emre colak la takilirsiniz.
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