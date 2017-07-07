Galatasaray Cenk Gönen için Malaga ile anlaşma sağladı

BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre Galatasaray, 29 yaşındaki file bekçisi Cenk Gönen'in transferi konusunda Malaga ile anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, bir süredir yürüttüğü görüşmelerde Malaga ile anlaşma noktasına geldi. İspanyol ekibi, Galatasaray'a Cenk için 1 milyon Euro ödemeyi kabul etti.
Transferin resmiyete dönüşmesi için görüşmelerin devam edeceği öğrenilirken kontrat detaylarının belli olmasının ardından imzalar atılacak.
2015 yılından bu yana sarı-kırmızılı ekibin formasını giyen Cenk Gönen, Galatasaray'da 14 maçta görev yapmıştı.
CENK GÖNEN KİMDİR?
DOĞUM TARİHİ: 21 Şubat 1988 (29 yaşında)
DOĞDUĞU İL: İzmir / Türkiye
BOYU: 1,90 m
UYRUĞU: Türkiye
MEVKİ: Kaleci
AYAK: Sağ ayak
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 650 bin €
SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 8 maç - Yenilen gol: 12
OYNADIĞI TAKIMLAR: Göztepe, Denizlispor, Altay, Beşiktaş, Galatasaray
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Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 17:29alıyoz 3 e 5 satıyoz 1 :D00
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Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 17:231 m eUROYA KALECİ Mİ SATILIR30
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Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 16:33helal olsun yuru be kardesim emre colak la takilirsiniz.30