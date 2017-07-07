Galatasaray Cenk Gönen için Malaga ile anlaşma sağladı

BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre Galatasaray, 29 yaşındaki file bekçisi Cenk Gönen'in transferi konusunda Malaga ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, bir süredir yürüttüğü görüşmelerde Malaga ile anlaşma noktasına geldi. İspanyol ekibi, Galatasaray'a Cenk için 1 milyon Euro ödemeyi kabul etti.

Transferin resmiyete dönüşmesi için görüşmelerin devam edeceği öğrenilirken kontrat detaylarının belli olmasının ardından imzalar atılacak.

2015 yılından bu yana sarı-kırmızılı ekibin formasını giyen Cenk Gönen, Galatasaray'da 14 maçta görev yapmıştı.

CENK GÖNEN KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 21 Şubat 1988 (29 yaşında)

DOĞDUĞU İL: İzmir / Türkiye

BOYU: 1,90 m

UYRUĞU: Türkiye

MEVKİ: Kaleci

AYAK: Sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 650 bin €

SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 8 maç - Yenilen gol: 12

OYNADIĞI TAKIMLAR: Göztepe, Denizlispor, Altay, Beşiktaş, Galatasaray

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