Fenerbahçe Volkan Şen'in sözleşmesini feshetti!

Yeni sezona Aykut Kocaman'ın önderliğinde hazırlanan Fenerbahçe'de, bir taraftan yeni transferler yapılırken, diğer taraftan da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılıyor.

Sarı-lacivertliler 2 sezon önce 3.6 milyon Euro bonservis ödeyerek Bursa’dan transfer ettiği Volkan Şen ile sözleşmesini feshetti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre milli futbolcunun menajeri sosyal medyadan yaptığı bir açıklama ile ayrılığı duyurdu.

Fenerbahçe’de bir türlü istenilen performansı ortaya koyamayan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, 76 resmi maç 8 gol attı, 13 asist yaptı.

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