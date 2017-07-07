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Wesley Sneijder Galatasaray
FUTBOL

Galatasaray'da Sneijder antrenmana çıktı

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Wesley Sneijder bugün takımla berabere antrenmana çıktı

07 Temmuz 2017 Cuma, 20:57:38 Güncelleme: 21:02:52

Galatasaray'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Wesley Sneijder ile sarı kırmızılılar, henüz veda adına anlaşma sağlayamayınca Hollandalı futbolcu, Florya'da antrenmana çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray ile ayrılık adına orta yol bulunamayınca Sneijder, Tudor'un kamp kadrosuna almadığı Hakan Balta ve De Jong ile Florya Metin Oktay Tesislerinde idman yaptı.

Sneijder, durumu belli oluncaya dek Hırvat teknik adamın kadro dışı bıraktığı De Jong ve Hakan Balta ile birlikte İstanbul'da çalışacak

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YORUMLAR 4
  • Misafir 4 saat önce
    sneıjder candır gerısı heycandır bu takımda lamalı gıdecekse tudor gıtmelı
  • Misafir 15 saat önce
    Snejder naptida kalsin futboldan anlamayan yabanci meraklilari
  • Misafir 15 saat önce
    galatasaray sen vefalı bir kulupsun formalarını o yüzden giyiniyoruz bu adam son vuruşlarıyla bize onlarca maç kazandırmıs bir adamdır sakın hataya düşmeyin kadroda tutun bu adamı
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