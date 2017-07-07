Galatasaray'da Sneijder antrenmana çıktı

Galatasaray'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Wesley Sneijder ile sarı kırmızılılar, henüz veda adına anlaşma sağlayamayınca Hollandalı futbolcu, Florya'da antrenmana çıktı.
Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray ile ayrılık adına orta yol bulunamayınca Sneijder, Tudor'un kamp kadrosuna almadığı Hakan Balta ve De Jong ile Florya Metin Oktay Tesislerinde idman yaptı.
Sneijder, durumu belli oluncaya dek Hırvat teknik adamın kadro dışı bıraktığı De Jong ve Hakan Balta ile birlikte İstanbul'da çalışacak
- galatasaray
- wesley sneijder
- sneijder gidiyor mu
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YORUMLAR 4
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Misafir 4 saat öncesneıjder candır gerısı heycandır bu takımda lamalı gıdecekse tudor gıtmelı00
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Misafir 15 saat önceSnejder naptida kalsin futboldan anlamayan yabanci meraklilari60
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Misafir 15 saat öncegalatasaray sen vefalı bir kulupsun formalarını o yüzden giyiniyoruz bu adam son vuruşlarıyla bize onlarca maç kazandırmıs bir adamdır sakın hataya düşmeyin kadroda tutun bu adamı33