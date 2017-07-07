Aboubakar, Porto'nun yeni sözleşme teklifini reddetti

Ntvspor'da yer alan habere göre, Beşiktaş, geçen sezon Porto'dan kiraladığı Vincent Aboubakar'ı kadrosunda tutmak istiyor. Portekiz ekibiyse Kamerunlu golcüyle sözleşme yenileme amacında. Ancak Abola gazetesi, Beşiktaş'tan yıllık 3.3 milyon euro kazanan Aboubakar'ın, Porto'yla 2018 Mayısına kadar olan sözleşmesini uzatmak istemediğini iddia etti.
Abola ayrıca Premier League ekiplerinden West Ham United’ın da Kamerunlu golcüyü transfer etmek istediğini yazdı.
Beşiktaş, Aboubakar'in bonservisini almak için oyuncunun haklarına sahip Lorient ve Porto ile görüşmüş ancak bir sonuca ulaşamamıştı.
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- Aboubakar gol sevinci
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YORUMLAR 4
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Misafir 4 saat önceBilmeyen de yaziyo ya dokuntuleri fb topluyo bence abubakari alan takim en az 5sene forvet aramaz00
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Misafir 7 saat öncefenermi alsın :D00
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Misafir 15 saat öncefenerbahçe alsın işte emenikeye 100 basar on numara adam karakter sahibi hızlı güçlü çevik hava toplarında ve son vuruşlarda cok etkili1827