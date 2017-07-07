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Diego Costa, Beşiktaş'ın paylaşımını beğendi! Beşiktaş transfer haberleri

Diego Costa, Beşiktaş'ın paylaşımını beğendi

Chelsea'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Diego Costa, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın paylaşımını beğendi

07 Temmuz 2017 Cuma, 22:52:02 Güncelleme: 23:16:50

Diego Costa, kendisine ait Instagram hesabından Beşiktaş'ın şampiyonluk görüntüsünü beğendi.

Brezilya asıllı İspanyol yıldızın bu hareketi sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN COSTA'YA BÜYÜK İLGİ
Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Diego Costa'nın Instagram'da son paylaştığı fotoğrafın altını, Pepe transferinde olduğu gibi "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) yorumlarıyla doldurdular.

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  • Beşiktaş transfer haberleri
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YORUMLAR 12
  • Misafir 5 saat önce
    Gel Beşiktaş'a ...!eminim hayata bakışın ve hayat felsefen değişecek.
  • Misafir 15 saat önce
    Come to beşiktaş
  • Misafir 21 saat önce
    come ulan come
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