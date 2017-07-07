Diego Costa, Beşiktaş'ın paylaşımını beğendi! Beşiktaş transfer haberleri

Diego Costa, kendisine ait Instagram hesabından Beşiktaş'ın şampiyonluk görüntüsünü beğendi.
Brezilya asıllı İspanyol yıldızın bu hareketi sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.
BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN COSTA'YA BÜYÜK İLGİ
Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Diego Costa'nın Instagram'da son paylaştığı fotoğrafın altını, Pepe transferinde olduğu gibi "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) yorumlarıyla doldurdular.
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YORUMLAR 12
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Misafir 5 saat önceGel Beşiktaş'a ...!eminim hayata bakışın ve hayat felsefen değişecek.00
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Misafir 15 saat önceCome to beşiktaş30
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Misafir 21 saat öncecome ulan come30