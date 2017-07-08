Fenerbahçe taraftarı Ben Arfa'yı istiyor! (Ben Arfa kimdir?)

Carlos Kameni'yi transfer eden Fenerbahçe'de taraftarlar, yönetime Hatem Ben Arfa'nın transferi için çağrıda bulunuyor.
Finansal-Fair Play anlaşması gereği oyuncu satmadan almakta zorlanacak Fenerbahçe'de hedef alternatif takviyelere yönelmiş durumda. PSG'nin herhangi bir bonservis bedeli talep etmediği yıldız oyuncu için taraftarlar, yönetime büyük baskı yapıyor.
Fenerbahçeliler sosyal medyada başta İlhan Ekşioplu ve Önder Fırat olmak üzere idarecileri mesaj yağmuruna tutuyor.
Ben Arfa'nın menajeri Bertrand, Fransız ekibinin yıldız futbolcuyu bedavaya bırakabileceğini açıklamıştı. Fenebrahçe idarecisi Mahmut Uslu da geçen gün düzenlediği basın toplantısında Ben Arfa ile geçen sene bir ilgilerinin olduğunu ancak bu sene böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıklamıştı.
HATEM BEN ARFA KİMDİR?
DOĞUM TARİHİ: 7 Mart 1987 (30 yaşında)
DOĞDUĞU İL: Clamart / Fransa
BOYU: 1,78 m
UYRUĞU: Fransa
MEVKİ: Orta Saha - Ofansif Merkez Orta Saha
AYAK: Sol ayak
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 10 milyon €
SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 32 maç 4 gol 7 asist 2 sarı kart
OYNADIĞI TAKIMLAR: Lyon, Marsilya, Newcastle, Hull City, Nice, PSG
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Misafir 35 dakika önceYeni alex olur00
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Misafir 12 saat önceson 2 sezondur FB maçlarına gitmiyorum eğer ben Arfa gelecekse bizler Kadıköyü doldurmaya hazırız30