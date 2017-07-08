Yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Romanya Ligi takımlarından Juventus Bükreş ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, hazırlık karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Juventus Bükreş hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberturk.com'da...

FENERBAHÇE - JUVENTUS BÜKREŞ HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Juventus Bükreş ile karşılaşacak. Fenerbahçe - Juventus Bükreş hazırlık maçı bugün saat 18.00'de Dücze Stadı'nda oynanacak ve D Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe bu maçın ardından Düzce'deki kamp çalışmalarını sonlandıracak.

FENERBAHÇE İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe bugün ilk hazırlık maçına çıkacak. Romanya Ligi takımlarından Juventus Bükreş ile Düzce Stadı'nda hazırlık maçı yapacak olan Fenerbahçe 'de yeni transferlerden Mehmet Ekici, Valbuena ve Nabil Dirar'da ilk kez forma giyecekler. Sarı Lacivertlilerde Teknik Direktör Aykut Kocaman 4 yıl sonra takımın başında sahaya çıkacak. Fenerbahçe karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.

MAÇIN GELİRİ DÜZCESPOR'UN

Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Juventus Bükreş takımıyla Düzce Stadı'nda hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmanın geliri Düzcespor'a verilecek.

Yeni sezon hazırlıkları için Topuk Yaylası'nda 1 Temmuz'da kampa giren Fenerbahçe, kampın son günü olan 8 Temmuz'da Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla hazırlık maçı oynayacak ve ardından İstanbul'a dönecek. Düzce Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları 20 TL, 30 TL ve 50 TL olarak açıklanırken, maçın geliri 3. Lig'de mücadele eden Düzcespor'a aktarılacak.

FENERBAHÇE 11 TEMMUZ'DA İSVİÇRE'YE GİDECEK

Sezon öncesi çalışmaları kapsamında 11 Temmuz Salı günü İsviçre’nin Lozan şehrine hareket edecek olan Fenerbahçe 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar burada kamp yapacak ve bu süre zarfında toplamda 4 hazırlık maçı oynayacak. Sarı-Lacivertli takım, sırasıyla 12 Temmuz Çarşamba günü Portekiz’in Sporting Lizbon CP, 15 Temmuz Cumartesi günü Fransa’nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz Pazartesi günü İspanya’nın Athletic Club Bilbao ve 19 Temmuz Çarşamba günü Fransa’nın AS Monaco takımlarıyla karşılaşacak.



Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına ise 27 Temmuz 2017 tarihinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk sınavında çıkacak.