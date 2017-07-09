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Abdelhak Nouri
FUTBOL

Ajaxlı Abdelhak Nouri'nin kalbi durdu

Ajax ile Werder Bremen'in karşılaştığı hazırlık maçında, Ajax forması giyen Abdelhak Nouri topsuz alanda yerde kaldı. Helikopterle hastaneye götürülen genç futbolcunun hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 18:48:37 Güncelleme: 09 Temmuz 2017 Pazar, 01:56:55

Ajax - Werder Bremen hazırlık maçında Ajax forması giyen Abdelhak Nouri yerde kaldı. Durumu ciddi olan genç futbolcuya sağlık ekipleri müdahale etti.

Kalbinin durduğu iddia edilen Abdelhak Nouri'ye sağlık görevlileri 20 dakikaya yakın kalp masajı yaptı.

Ajax ile Werder Bremen arasındaki hazırlık maçı iptal edildi.

Statta yapılan anonsta "Nouri helikopterle hastaneye kaldırılacak" denildi. Bu anonsun ardından sahanın ortasına helikopter gelerek genç futbolcuyu hastaneye götürdü.

AJAX'TAN AÇIKLAMA
Hollanda ekibinden yapılan açıklamada "Nouri'nin kalbinde ritm bozukluğu var, durumu stabil ve uyutuluyor." ifadeleri kullanıldı.

Ajax, günün ilerleyen saatlerinde futbolcusu Abdelhak Nouri'yle ilgili bir açıklama daha yaptı. Hollanda ekibi sosyal medya hesabından "Futbolcumuz yoğun bakım ünitesinde uykuda tutuluyor. Hayati tehlikesi yok" mesajını yayınladı.

  • ajax
  • Abdelhak Nouri
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YORUMLAR 8
  • Misafir 3 saat önce
    allah şifa versin çok geçmiş olsun
  • Misafir 5 saat önce
    allah şifa versin
  • Misafir 5 saat önce
    Allah sifa versin kardesimize
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