ÖNE ÇIKANLAR
Brezilya mastürbasyon skandalı
FUTBOL

Soyunma odasında mastürbasyon yapınca kovuldular

Brezilya 3. Ligi'nde Gaucho forması giyen 4 futbolcu, soyunma odasında toplu şekilde mastürbasyon yaparken yakalandı ve sözleşmeleri feshedildi

09 Temmuz 2017 Pazar, 10:25:46 Güncelleme: 10:27:19

Brezilya 3. Lig ekibi Gaucho’da 4 futbolcu, maçtan önce soyunma odasında toplu bir şekilde mastürbasyon yaparken yakalandı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 4 oyuncunun da sözleşmelerinin feshedildiği ve derhal kulüple ilişkilerinin kesildiği belirtildi.

Brezilya basını olaya büyük tepki gösterirken, kulüpten yapılan açıklamada bu olay, 100. yılını kutlamaya hazırlanan Gaucho tarihinin en büyük skandalı olarak kabul edildi.

  • brezilya
  • Brezilya 3. Liginde mastürbasyon
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER