Soyunma odasında mastürbasyon yapınca kovuldular

Brezilya 3. Lig ekibi Gaucho’da 4 futbolcu, maçtan önce soyunma odasında toplu bir şekilde mastürbasyon yaparken yakalandı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 4 oyuncunun da sözleşmelerinin feshedildiği ve derhal kulüple ilişkilerinin kesildiği belirtildi.

Brezilya basını olaya büyük tepki gösterirken, kulüpten yapılan açıklamada bu olay, 100. yılını kutlamaya hazırlanan Gaucho tarihinin en büyük skandalı olarak kabul edildi.

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Brezilya 3. Liginde mastürbasyon