Galatasaray'da Malaga'ya giden Cenk Gönen kamptan ayrıldı Semih Kaya'nın transferi an meselesi

Galatasaray Malaga’ya transfer olan kaleci Cenk Gönen, dün kamptan ayrıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 900 bin Euro bonservis karşılığında La Liga ekibinin yolunu tutan 29 yaşındaki file bekçisi, dün takımla vedalaşıp imza için İspanya’ya gitti. Beşiktaş’tan alınan Cenk, 2 sezonda sadece 14 maçta forma giyebildi.

SEMİH'E SPARTA PRAG'DAN 2.5 MİLYON EURO!

Çekya ekibi Sparta Prag, Semih Kaya'nın peşini bırakmıyor. Tomas Ujfalusi'nin tavsiye ettiği Semih Kaya içni 1.7 milyon Euro'luk bir teklif getiren Sparta Prag, rakamı 2.5 milyon Euro'ya çıkardı.

Teknik direktör Andrea Stramaccioni daha önce "Semih tam istediğim stilde bir isim" sözleriyle Galatasaraylı stoperi övmüştü.

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