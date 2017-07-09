Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin ilk maç performansı

Aykut Kocaman yönetimindeki ilk sınavını Romanya'nın Juventus Bükreş takımı karşısında veren Fenerbahçe, ilk yarıyı 3-0 geride kapadı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göer ikinci yarıda Mehmet Ekici'nin iki golü yetmedi ve sarı-lacivertliler sezona sancılı bir start verdi.

EKİCİ UMUTLANDIRDI

İlk yarıda büyük şok yaşayan Fenerbahçe ikinci 45 dakikada ise silkelendi. 54. dakikada Şener ortaladı, seken topu Mehmet Ekici tamamladı ve Sarı-Lacivertli forma altında ilk golünü attı: 1-3. Ekici şov bununla sınırlı kalmadı. 66’da uzun bir slalom yaptı, şık bir vuruşla farkı 1’e indirdi: 2-3. Bu dakikadan sonra artan değişikliklerle birlikte oyunun temposu da iyice düşerken, Fenerbahçe pozisyonlara girse de aradığı beraberlik golünü bir türlü bulamadı. Juventus Bükreş’e 3-2 yenilen Fenerbahçe Düzce’de ilk kez bir maç kaybetti.

MR’I ÇEKİLECEK

Oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Mehmet Ekici sakatlanınca oyundan çıktı. Ekici’nin üst adalesinde zorlanmaya bağlı ağrıları olduğu ve bugün çekilecek MR sonrasında durumunun belirleneceği öğrenildi.

YENİLER NE YAPTI?

MEHMET EKİCİ

6 ay aranın ardından yeşil sahalara dönen Fenerbahçe’nin yeni orta sahası Mehmet Ekici, Sarı-Lacivertli kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Attığı iki golün yanı sıra ilk golden önceki atak organizasyonunu başlatan isim olması, ikinci golden önceki slalomu, oyun içindeki hareketli yapısı onun adına oldukça pozitif notlardı. Fakat o 6 aylık aranın yarattığı dezavantajlar özellikle ikili mücadelelerde göze batıyor. Fiziksel açığını kapatırsa formayı kolay kolay bırakmaz.

MATHIEU VALBUENA

Aykut Kocaman’ın ona biçtiği lider rolü için şimdiden hazır diyebiliriz. Santra öncesinde takım kaptanı gibi tek tek arkadaşlarına sarıldı. Tecrübeli Fransız ilk yarıda genel olarak kötü olan Fenerbahçe’de istediklerini tam olarak sahaya yansıtamasa da inatçılığı ve çabukluğunu ortaya koydu. Yaşıyla ilgili yapılacak tartışmaların boşa çıkaracağının sinyallerini verdi.