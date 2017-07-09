Galatasaray Willian Arao'yu transfer ediyor (Willian Arao kimdir?) - Galatasaray Transfer Haberleri

Transfere hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Maicon'u kadrosun katmıştı. Teknik direktör Igor Tudor'un Slovakya kampına Nigel de Jong'u götürmemesi de yolların ayrılacağının belirtisi olarak görülüyordu. Takviye arayışlarına devam eden sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.
Rotayı Flamengo'da oyanayan Brezilyalı orta saha Willian Arao'ya çeviren Galatasaray, ilk temasları kurdu. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı oyuncu için Flamengo'ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği iddia edildi.
WILLIAN ARAO KİMDİR?
DOĞUM TARİHİ: 3 Aralık 1992 (24 yaşında)
DOĞDUĞU İL: Sao Paulo / Brezilya
BOYU: 1,81 m
UYRUĞU: Brezilya
MEVKİ: Orta saha - merkez
AYAK: Sağ ayak
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 2 milyon €
2015-2016 SEZONU İSTATİSTİKLERİ: 33 maç 3 gol 2 asist 4 sarı kart
OYNADIĞI TAKIMLAR: Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO, Botafogo, Flamengo
- Willian Arao
- Willian Arao Galatasaray
- Willian Arao kimdir?
- Galatasaray transfer Willian Arao
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Misafir 19 dakika önceişte bu00