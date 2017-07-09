Beşiktaş'ta Gökhan Töre sakatlandı. Gökhan Töre 4 ay yok!

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Gökhan Töre'nin sağ dizinde kıkırdak hasarı meydana geldiği ve en az 4 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan'ın ortopedik muayeneden geçtiği ve MR'ının çekildiği belirtilerek, "Antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Gökhan Töre'nin sağ dizinde kıkırdak hasarı (lateral femoral kondilde) tespit edildi. Oyuncumuz geçen yıl diğer dizini ameliyat eden cerrahtan ikinci bir görüş almak üzere Almanya'ya gitti. En kısa sürede tedavi şekline karar verilecektir." denildi.

Son birkaç antrenmandır sağ dizinden rahatsızlık hisseden Gökhan'ın sahalara dönme süresinin en az 4 ay olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon ekim ayında West Ham United'da aynı sakatlığı sol dizinden yaşayan Gökhan, geçirdiği ameliyatın ardından uzun bir rehabilitasyon süreci geçirdi. Tedavisi tamamlanan ve 1 Temmuz'dan itibaren Beşiktaş ile antrenmanlara başlayan Gökhan, iyi performansı ile dikkat çekmeye başlamıştı.

Yeni sezonda Quaresma ve Babel ile birlikte orta sahanın kanatlarında görev alması beklenen 25 yaşındaki oyuncu, bu kez sağ dizinden kıkırdak sorunu yaşadığı için takımından yine uzak kalacak.

'YUSUF ERDOĞAN' GÖRÜŞMELERİ HIZLANIYOR

Alman doktordan ameliyat kararı çıkması halinde kanatlara mutlaka takviye yapma zorunluluğu doğacak olan siyah-beyazlılar, ilk etapta görüşme halinde oldukları Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ın transferini kısa sürede bitirmeye çalışacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in gerekli görmesi halinde Yusuf haricinde kanatlarda oynayacak kiralık bir oyuncu transferi daha gündeme alınacak.

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Gökhan töre sahalara ne zaman dönecek?