Wesley Sneijder Galatasaray'ın kararını açıkladı - Sneijder'da son durum

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı kulübün gelecek sezon için yarından itibaren antrenmanlara başlamasını istediğini belirtti.

Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Hollandalı yıldız, paylaşımının altına yazdığı mesajda "Harika haber. Galatasaray gelecek sezon için antrenmanlara devam etmemi istedi. Yarın saat 09.00'da sağlık kontrolüyle başlayacağım. Saat 19.00'da Florya'da antrenmana çıkacağım." ifadelerini kullandı.

— Wesley Sneijder (@sneijder101010) July 9, 2017

Sneijder'in videosunda ise Galatasaray formasıyla çekilen fotoğrafları ve "Vurulmuşum bu renklere, ölsem dönmem geriye. Biz hep sevdik, tek yürektik. Statları inlettik. Zirvedesin sen, zirvede. Kalbimdesin sen kalbimde. Birliktesin sen benimle, sevgin her yerde. Galatasaray şampiyon, dört yıl art arda mutlu son. Taraftarıyla el ele yine şampiyon." sözlerinin olduğu Galatasaraylı taraftarların yaptığı tezahürat yer aldı.

Öte yandan Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder'in menajeri Guido Albers, A Spor'a açıklamada bulundu. Sneijder'in takımdaki geleceği ile ilgili konuşan Albers, "Umarız takımda kalırız. Biz de böyle umuyoruz" ifadelerini kullandı. Albers ayrıca Wesley Sneijder hala takımdayken Belhanda'ya 10 numaranın verilmesinden de çok rahatsız olduklarını belirtti.

Öte yandan Wesley Sneijder, Twitter hesabının kapak fotoğrafında '10 numaralı Galatasaray' güncellemesi yaptı.

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Sneijder Galatasarayda kalıyor mu?

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