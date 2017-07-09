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Beşiktaş Diego Costa
FUTBOL

Beşiktaş Diego Costa transferi için teklifini yaptı

Beşiktaş, Diego Costa için 6 aylık kiralama teklifi sundu

İspanya'da yayınlanan AS gazetesi, Diego Costa masalının 6 ay için de olsa Beşiktaş için gerçeğe dönüşebileceğini iddia etti

09 Temmuz 2017 Pazar, 20:29:07 Güncelleme: 20:33:54

İspanyol As, Beşiktaş’ın Diego Costa için Atletico Madrid’e baş vurduğunu iddia etti. Habere göre, 29 yaşındaki Brezilyalı golcünün Chelsea’den Atletico Madrid’e transferini bekleyen Kartal, İspanyol ekibinin transfer yasağından faydalanıp oyuncuyu 6 aylığına kiralamak istiyor.

Beşiktaş’ın, Diego Costa’nın ücretinin bir kısmını karşılayacağı ancak Atletico’nun, ‘Şampiyonlar Ligi’nde oynayamaz’ maddesi koyduracağı bilgisi de verildi.

Öte yandan Pepe’nin transfer sürecinde etkili bir rol oynayan ‘Come to Beşiktaş tayfası’nın, Diego Costa’nın İnstagram hesabına yazdığı yorumlar 3 milyonu aştı. İnstagram yorum rekoru kırılan bu gelişmeye, Mustafa Sandal, Murat Boz, Sarp Apak gibi Türk ünlüler de dahil oldu.

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YORUMLAR 19
  • Misafir 39 dakika önce
    Come to champion besiktaa
  • Misafir 1 saat önce
    adam da turk tipide var besiktasa yakisir.
  • Misafir 1 saat önce
    Come to beşiktaş
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