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Galatasaray'ın rakibi Östersunds puan kaybetti

Galatasaray'ın rakibi Östersunds puanı uzatmalarda kurtardı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Östersunds'un İsveç Ligi'nde Jönköpings Södra'yı ağırladığı maç, 1-1'lik beraberlikle sona erdi

09 Temmuz 2017 Pazar, 20:57:06 Güncelleme: 21:05:31

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Östersunds, İsveç Birinci Futbol Ligi'nde konuk ettiği Jönköpings Södra ile 1-1 berabere kaldı.

Jamtkraft Arena'da oynanan 14. hafta karşılaşmasında konuk takım, 73. dakikada Daryl Smylie'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Östersunds, 90+1. dakikada Johan Bertilsson ile rakibine karşılık vererek, bir puanı uzatmalarda bulduğu bu golle kurtardı.

Ligde iki maçtır puan kaybeden Östersunds, 23 puanla 5. sırada yer aldı.

Östersunds ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 13 Temmuz'da İsveç'te, rövanş karşılaşması ise 20 Temmuz'da Türkiye'de oynanacak.

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