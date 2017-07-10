Antalyaspor eski başkanı Gültekin Gencer'in transfer vurgunu (Halil İbrahim Tuna ve Onur Parlar)

Menajerlerin kirli çamaşırlarını ortaya çıkaran Atilla Türker, bu kez de yöneticilerin yaptığı transfer vurgununu belgeleriyle gözler önüne seriyor... Atilla Türker'in Gazete Habertürk'te yer alan özel haberi şöyle:

Antalyaspor ile bu sezon TFF 1. Lig’e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında gerçekleşen oyuncu transferleri sırasında Türk futbol tarihinin en ilginç vurgunlarından birine imza atıldığı belgelerle ortaya çıktı. Antalyaspor’un eski başkanı Gültekin Gencer’in, Halil İbrahim Tuna ve Onur Muhammet Parlar’ı geçen sezon BŞB Erzurumspor’a gönderirken kulübü için tek kuruş almamasına rağmen, Erzurum temsilcisinden kendi adına 580 bin liralık 8 adet senet aldığı belirlendi.

İKİ BAŞKAN DA KOLTUĞU BIRAKTI

İki kulüp de Gültekin Gencer hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçlaması ile bu hafta içinde savcılığa başvuracak. Gültekin Gencer benzer skandallar yüzünden geçen yıl 30 Haziran’da Akdeniz ekibinin başkanlığını bırakmak zorunda kalmıştı.

580 bin liralık 8 adet senedin ise Gültekin Gencer’in başkanlığı bıraktıktan sonraki tarihlere düzenlendiği saptandı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü’nün başkanı olan Avukat Ali Demirhan da takımını son 2 yılda 2 kez bir üst lige taşımasına karşın bu sezon sonunda başkanlığı bıraktı.

Doğu Anadolu temsilcisi geçen hafta içinde her iki futbolcuyla da yolları tamamen ayırdı.

SKANDAL BÖYLE PATLAK VERDİ:

'BORCUMUZU HANGİ HESABA YATIRALIM'

23 Aralık 2016’da Erzurum BŞB Muhasebe Müdürü Alper Aydoğdu’nun Antalyaspor Muhasebe Müdürü Yılmaz Kule’yi arayıp “Göreve yeni başladım. Borcumuzu hangi hesaba göndereyim?” demesiyle skandal patladı.

Çünkü Antalya kayıtlarında alacak gözükmüyordu. Antalya’nın kasasına tek kuruş da girmemişti. Antalya Genel Müdürü Adem Kart, yaşanılanları tek tek anlattı. Rapor tutuldu.

Kart, Gültekin Gencer’i “Bu oyuncuları ciddi rakamlara aldık. Bedava verirsek başımız ağrır” şeklinde uyardığını bildirdi. Her iki futbolcu menajerleri aracılığıyla TFF’ye başvurarak sözleşmelerini tek taraflı fesh ettiler.

PARAYI GÖTÜREN GÖTÜRENE!

Antalyaspor, 8 Ocak 2016’da 2 yıllık sözleşme imzalattığı Onur Muhammet Parlar ile aynı günlerde Altınordu’dan kadrosuna kattığı Halil İbrahim Tuna’yı 5 ay sonra Erzurum BŞB’ye gönderdi.

Daha sonra “bedavaya” satılan bu oyuncuların gelişi sırasında Antalyaspor’dan ciddi rakamlar çıkmıştı. Halil İbrahim Tuna, Altınordu’dan 500 bin lira bonservis ücreti verilerek Antalya’ya transfer olmuştu. Altay’dan gelen Onur Muhammet Parlar için ise menajeri Olgun Peker’e yüklü miktarda menajerlik ücreti ödendi.

Bu transfer sırasında 20 yaşındaki genç futbolcu Onur’la sadece “yıllık 25 bin 400 lira” üzerinden sözleşme imzalanırken, Olgun Peker’e tam 295 bin lira menajerlik ücreti verilmesi kayıtlarda yer aldı.

Kısa sürede bu iki oyuncunun menajerliği el değiştirip Sezer Bravo’ya geçerken, bir vurgun da bu sırada yapıldı. Erzurum, kaleci Onur Parlar’ı transfer ederken menajeri Sezer Bravo’ya 50 bin Euro tutarında 2 adet senet verdi. Bravo’nun avukatı, bazı senetlerin tahsil edilememesi nedeniyle Erzurumspor’a bir de ihtarname çekti.

"BANA HABER VERMEDİLER"

Kaleci Onur Parlar, transfer süreciyle ilgili bilgi verirken “İnanın Antalya’dan Erzurum’a transfer olduğumdan 1 ay sonra haberim oldu. Duyduğumda ben de büyük bir şaşkınlık yaşadım” dedi. Tüm bunlara rağmen birilerine yine de menajerlik ücreti ödendi.