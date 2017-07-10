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Lucas Perez
FUTBOL

Arsenal'den Fenerbahçe'nin de istediği Lucas Perez kararı

İşte Arsenal'in Lucas Perez kararı

Fenerbahçe, durumunu yakından takip ettiği Lucas Perez transferinde geri adım attı

09 Temmuz 2017 Pazar, 23:59:27 Güncelleme: 10 Temmuz 2017 Pazartesi, 00:01:59

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Arsenal'in golcü ismi Lucas Perez transferinde geri adım attı.

beIN Sports'ta yer alan haberde Arsenal'in Alexandre Lacazette transferi sonrasında tamamen gözden çıkardığı Lucas Perez'i satma kararı aldı ancak belirlenen bonservis bedeli 14 milyon euro.

Haberde İngiliz devinin önceliğinin Perez'i bonservisiyle satmak olduğu, kiralama tekliflerini ise transfer döneminin sonuna kadar bekletme kararı aldığı, Fenerbahçe'nin ise bu gelişme üzerine bekleyişe geçtiği kaydedildi.

28 yaşındaki oyuncu, 2016 yazında Deportivo La Coruna'dan 20 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

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