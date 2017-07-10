Sinan Gümüş Benfica yolunda! (Galatasaray transfer haberleri)

Galatasaray'ın Slovakya kampında sıcak saatler yaşanıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; kamptan yaklaşık bir saat uzaklıktaki statta oynanan Diosgyor maçına götürülen Cavanda, kendisini tribünde bulunca Igor Tudor’la tartıştı. Maçı izlemek yerine tribünde sürekli cep telefonuyla ilgilenen Belçikalı oyuncunun, karşılaşmanın ardından Tudor’a “Madem beni tribüne gönderecektiniz, neden kampta bırakmadınız?” diyerek sitem ederken, buna sinirlenen Hırvat hoca anında biletini kesti.

Avrupa Ligi’nde Östersunds ile deplasmanda oynanacak maç için İsviçre kafilesinde de kendisini düşünmedikleri iletilen Cavanda dün kamptan gönderildi. Kulüpten yapılan açıklamada “Disiplinsiz davranışları ve düzene uyumsuzluğu nedeniyle, teknik heyet kararıyla kamptan erken ayrılmasına karar verilmiştir” açıklaması yapıldı.

2.5 MİLYON EURO GELECEK

Bir süredir Çekya ekibi Sparta Prag’ın ilgilendiği Semih Kaya cephesinde de hareketli gelişmeler yaşandı. G.Saray, Sparta Prag’ın bonuslarla 2.5 milyon Euro’yu bulan teklifini kabul etti. Semih Kaya’nın bugün takım arkadaşlarına veda edip sağlık kontrolü ve imza için Çekya’ya gideceği bildirildi. Cenk Gönen’in Malaga’ya satılmasının ardından Semih Kaya Slovakya kamp sürecinde satılan ikinci isim oldu.

SİNAN GÜMÜŞ DE BENFİCA YOLCUSU

Portekiz ekibi Benfica’nın ilgilendiği Sinan Gümüş için de yeniden ayrılık çanları çalmaya başladı. Tudor’un Diosgyor ile oynanan hazırlık maçında performansını beğenmediği genç oyuncu ile görüşüp “Sahada yoksun. Kendini futbola verip daha çok çalışmalısın” şeklinde uyardığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin, fiyat artıran Benfica’nın 3.5 milyon Euro’luk teklifini değerlendirme kararı aldığı, yeni transferlere kaynak yaratmak için Sinan Gümüş’ün de satılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Cenk’ten 1, Semih’ten 2.5 milyon Euro alacak olan yönetim, Sinan’dan da gelecek 3.5 milyon Euro’yla 7 milyon Euro’luk bir transfer bütçesi sağlayacak.

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