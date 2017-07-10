Trabzonspor Gökhan İnler'in transferi için harekete geçti (Trabzonspor transfer haberleri)

Transferde gaza basan ve İtalyan devi Milan’dan Juraj Kucka’ya 3 yıllık imza attıran Trabzon, orta sahaya defansif gücü yüksek bir isim daha ararken; ibre sürpriz bir şekilde Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Gökhan İnler’e döndü.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Gary Medel konusunda kulübü İnter ile anlaşan ancak Şilili yıldızdan halen olumlu bir yanıt alamayan Bordo-Mavili yöneticilerin, Beşiktaş’ta umduğunu bulamayan 33 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli yıldız için temaslara başladığı öğrenildi.

Taraftarlar da sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda Gökhan İnler’i çok istediklerini gösterdi.

RAKİPLER: ATALANTA, BAŞAKŞEHİR, GÖZTEPE

“Hiçbir şekilde onlara gitmem” diyerek Fenerbahçe ve Galatasaray’a ilk günden kapıyı kapatan Gökhan İnler’e, İtalyan ekibi Atalanta ile Türkiye’den Medipol Başakşehir ile Süper Lig’e yeni yükselen Göztepe’nin de yakın ilgi duyduğu, ancak İnler’in ilk tercihinin Trabzon olduğu kaydedildi. Geçen sezon 16’sı ilk 11, 30 resmi maçta şans bulan Gökhan, skora 2 asistlik katkı sağladı.

VİSCA PAHALI GELDİ

Visca pahalı geldi Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzon’un ısrarla istediği Edin Visca için Trabzon Başkanı Muharrem Usta ile önceki gece görüştüklerini, 6.5-7 milyon Euro’nun altına düşmeyeceklerini ve takas istemediklerini söylediğini belirtti. Bunun üzerine Bordo-Mavili kulübün Visca defterini kapattığı kaydedildi.



JUNUZOVİC'TEN KÖTÜ HABER

Başkan Muharrem Usta’nın Almanya’da görüştüğü Junuzovic’ten Trabzon’a kötü haber geldi. 30 yaşındaki Avusturyalı, “Trabzon’dan çok iyi bir teklif aldım. İlgi her zaman gurur verici ama Bremen’de kalacağım” dedi. Fırtına, ‘10 numara’ transferinde alternatif isimlere yöneldi.

gökhan inler

trabzonspor

transfer