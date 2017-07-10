ÖNE ÇIKANLAR
Mete Kalkavan
FUTBOL

UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Mete Kalkavan'ı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda görevlendirdi

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:55:22 Güncelleme: 10:56:59

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Mete Kalkavan'ın, yarın Azerbaycan'ın Karabağ ile Gürcistan'ın Samtredia takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında düdük çalacağı belirtildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Tevfik Behramov Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını, Esat Sancaktar ve Erdem Bayık'ın yapacağı, müsabakanın dördüncü hakeminin ise Halil Umut Meler olacağı aktarıldı.

  • Mete Kalkavan
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER