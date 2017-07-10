Lazio Oğuzhan Özyakup'un peşinde (Beşiktaş transfer haberleri)

Lucas Biglia’yı yaklaşık 20 milyon Euro’ya Milan’a satmaya hazırlanan Lazio’nun, Arjantinli yıldızın yerini Beşiktaş’tan Oğuzhan Özyakup ile doldurmak istediği belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberlerde, İtalyan ekibinin sportif direktörü İgli Tare’nin, Ozzie için girişimde bulunacağı, diğer adayın da Galatasaraylı Selçuk İnan olduğu kaydedildi.

VOLKAN ŞEN GÜNDEME GELEBİLİR

Beşiktaş, Gökhan Töre’nin sakatlığının ardından alternatif isimleri masaya yatıracak. Başkan Fikret Orman’ın bu konuyu görüşmek için teknik direktör Şenol Güneş’le bir araya geleceği öğrenilirken Fenerbahçe'den geçtiğimiz günlerde bonservisini alıp ayrılan Güneş’in eski öğrencisi Volkan Şen ile birkaç ismin gündemde olduğu bildirildi.