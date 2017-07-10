Galatasaray'lı Wesley Sneijder kontrolden geçti! Sneijder'de son durum

Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği bir süre tartışma konusu olan ve Slovakya kampının kadrosunda da yer almayan Hollandalı futbolcu, özel bir hastanede çeşitli testlere tabi tutuldu.

Sneijder, hastane çıkışında basın mensuplarının gündemle ilgili soruları üzerine, "Test çok iyiydi" demekle yetindi.

Hollandalı futbolcu, akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapacak.