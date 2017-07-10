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Wesley Sneijder, Galatasaray
FUTBOL

Galatasaray'lı Wesley Sneijder kontrolden geçti! Sneijder'de son durum

Wesley Sneijder kontrolden geçti

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, sağlık kontrolünden geçirildi. "Testler çok iyiydi" diyen Sneijder, bu akşam 19.00'da Florya'da antrenmana çıkacak

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:04:30 Güncelleme: 12:19:17

Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği bir süre tartışma konusu olan ve Slovakya kampının kadrosunda da yer almayan Hollandalı futbolcu, özel bir hastanede çeşitli testlere tabi tutuldu.

Sneijder, hastane çıkışında basın mensuplarının gündemle ilgili soruları üzerine, "Test çok iyiydi" demekle yetindi.

Hollandalı futbolcu, akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapacak.

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YORUMLAR 12
  • Misafir 1 saat önce
    Kalsin
  • Misafir 1 saat önce
    kalsınnnnnnn
  • Misafir 7 saat önce
    todor gitsin sneijder kalsin
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