Galatasaray'ın listesindeki Tete, Lyon'la anlaştı

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Ajax'ın genç yıldızı Tete'nin yeni adresi belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin uzun süredir takip ettiği genç oyuncu için Fransız devi Lyon da devreye girmişti. Ajax, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Tete transferi için Lyon'la anlaşmaya varıldığını belirtti.

Futbola Ajax altyapısında başlayan Kenny Tete, geride kalan sezonda Hollanda ekibinin formasını 23 maçta terletti ve 3 gol kaydetti.

21 yaşındaki oyuncunun Amsterdam ekibiyle sözleşmesi 2018'in yazında sona eriyordu.

Tete

ajax

galatasaray

transfer