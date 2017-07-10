Fenerbahçe, Bursasporlulardan verim alamadı

Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonu öncesi ilk transferini Ozan Tufan'ın oynadığı merkez orta saha bölgesine devre arasında Trabzonspor'dan transfer etmek istediği Mehmet Ekici'yi alarak yaptı.

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin ardından Volkan Şen'in oynadığı sol kanada Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'yı getirerek ikinci transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, son olarak Şener Özbayraklı'nın forma giydiği sağ kanada Nabil Dirar'ı transfer etti. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında eksik bölgelere oyuncu arayışlarına devam eden sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda merkez forvete transfer yapmak istiyor.

Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirmesi durumunda Bursaspor'dan gelen tüm futbolcuların oynadığı bölgelere takviye yapmış olacak.

BEKLENTİLER KARŞILANAMADI

Bursaspor'dan kadroya katılan Ozan Tufan, Şener Özbayraklı ve Volkan Şen'in yanı sıra 2014-2015'te yeşil-beyazlı ekipte kiralık olarak forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Fernandao, sarı-lacivertli formayla geride kalan 2 sezonda beklentileri karşılayamadı.

Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Bursaspor ile oldukça iyi bir grafik sergileyen bu 4 futbolcu, aynı başarıyı Fenerbahçe'de gösteremedi.

VOLKAN ŞEN'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Sarı-lacivertli ekip, taraftarların özellikle geçen sezon büyük tepki gösterdiği Volkan Şen ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe formasını giydiği 2 sezonda hücumda oldukça etkisiz kalan Volkan, sarı-lacivertlilere transfer olmadan önce Bursaspor'daki son sezonunda, Süper Lig'de 30, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2 olmak üzere 41 karşılaşmada görev yaptı.

Söz konusu maçlarda ligde 12, kupada 5 olmak üzere 17 gol kaydeden Volkan, sarı-lacivertli takımda geçirdiği iki sezonda 76 karşılaşmada rakip fileleri 8 kez sarsabildi. Volkan Şen, geride kalan sezonu ise sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı 1 golle kapatmıştı.

OZAN TUFAN BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Fenerbahçe'nin 2015-2016 sezonunda büyük umutlarla Bursaspor'dan transfer ettiği Ozan Tufan, sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

Bursaspor'da gösterdiği performansın ardından sarı-lacivertli taraftarların büyük beklentisiyle takıma kazandırılan Ozan, Fenerbahçe'ye gelmeden önce yeşil-beyazlı formayla mücadele ettiği son sezonda ligde 32, Ziraat Türkiye Kupası'nda 12 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2 olmak üzere takımının yaptığı 49 resmi maçın 46'sında süre aldı ve ligde 3 gol attı. Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin son 2 sezonda oynadığı 117 resmi karşılaşmanın ise 85'inde forma giyebildi. Bu süreçte sarı-lacivertli formayla 6 gol kaydeden Ozan, 4 futbolcu arasında takımda en çok görev yapan isim olsa da performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

FERNANDAO KRALLIKTAN ÇOK UZAK

Bursaspor'da kiralık olarak forma giydiği 2014-2015'te performansıyla dikkati çeken ve söz konusu sezonda Süper Lig'de gol kralı olan Brezilyalı santrfor Jose Fernandao, Fenerbahçe'de bu performansın çok uzağında kaldı.

Fernandao, 2014-2015'te 32'si lig, 11'i Türkiye Kupası ve 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 44 karşılaşmada forma giymişti. Söz konusu sezonda Türkiye Kupası'nda 4 kez rakip fileleri havalandıran Brezilyalı santrfor, ligde kaydettiği 22 golle "krallık" tacını takmıştı.

Fernandao, Fenerbahçe formasıyla ise son 2 sezonda 80 maçta görev yaptı ve 37 gol attı. Brezilyalı golcü, yeni sezon öncesinde forvet hattı için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye sakatlık problemi sebebiyle 2 ay daha katkı sağlayamayacak.

ŞENER YETERSİZ KALDI

Bursaspor'da gösterdiği performansla hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Takım'ın yolunu tutan Şener Özbayraklı, sarı-lacivertli ekipte beklenen çıkışı yapamadı. Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş'ın yolunu tutan Gökhan Gönül'ün yerine kadroya katılan Şener Özbayraklı, ilk 11'in değişmez ismi olma başarısını gösteremedi.

Bursaspor'daki son yılında 31 lig, 9 Türkiye Kupası ve 2 UEFA Avrupa Ligi müsabakasında sahada yer alarak 42 maçta boy gösteren milli futbolcu, istikrarlı grafiğini sarı-lacivert formayla sürdüremedi.

Fenerbahçe'de son 2 sezonda 2 golü bulunan Şener Özbayraklı, 65 maçta oynayarak Bursaspor'dan takıma katılan isimler arasında en az forma şansı bulan isim oldu. Geçen sezon Şener Özbayraklı'nın oynadığı sağ bek pozisyonuna Gregory van der Wiel transferini gerçekleştiren sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi aynı bölge için Nabil Dirar'ı renklerine bağladı. Fenerbahçe, böylece Şener'in oynadığı pozisyona son 2 sezonda 2. takviyeyi gerçekleştirdi.

DÖRT OYUNCU DA KUPA SEVİNCİ YAŞAYAMADI

Bursaspor'da gösterdikleri performansla Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan Tufan, Volkan Şen, Jose Fernandao ve Şener Özbayraklı, sarı-lacivertli formayla kupa kaldıramadı. Son olarak 2013-2014'te TFF Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe, daha sonra kupa sevinci yaşayamadı.

fenerbahçe

Fenerbahçe transfer

Fenerbahçe bursaspor transfer

Fenerbahçe Bursaspor