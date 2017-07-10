Eskişehirspor'da "vefa" sezonu

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un sportif direktörü Ayhan Taşçı, divan başkanı Aydın Begiter ve futbolcuların gösterdiği vefa örneğini, iş adamlarından, meslek odalarından ve kentin ileri gelenlerinden de görmek istediklerini söyledi.

Taşçı, 2017-2018 sezonunun, başta Eskişehirspor olmak üzere Türk futboluna hayırlı olmasını diledi.

Siyah-kırmızılı takımın Süper Lig'den düştüğü dönemde Halil Ünal başkanlığında önemli bir yönetimin kurulduğunu belirten Taşcı, şöyle konuştu:

"Halil Ünal başkanlığındaki yönetim elini ciddi anlamda taşın altına koydu. Eskişehirsporlulara ve Türkiye'ye müthiş bir heyecan yaşattılar. Hepsine ve büyük taraftarımıza teşekkür ediyorum. Eskişehirspor her zaman zorluklar yaşadı. Zor geçen bir sezonu da geride bıraktık. Eskişehirspor, futbolcularıyla, taraftarıyla ve güçlü yapısıyla ayakta durmak için her türlü mücadeleyi veriyor. Kulübümüzde Halil Ünal'ın başkanlığı bırakmasının ardından bir boşluk oluştu. Efsane başkanlarımızından Aydın Begiter, divan kurulu başkanı sıfatıyla kulübü yalnız bırakmadı. Begiter, perşembe günü yapılacak olağanüstü genel kurula kadar takımı sahiplendi. O günden sonra Eskişehirspor'un hakkettiği Süper Lig yolunda çaba gösterecek güçlü yönetim kurulu gelecek."

"Eskişehirspor'u sahiplenmek herkesin borcudur"

Taşçı, Eskişehirspor'un futbolcuları ve taraftarlarının bu sezon başında vefa örneği gösterdiğini vurguladı.

Başta takım kaptanı Erkan Zengin olmak üzere Eskişehirspor'un alt yapısından yetişen Kayacan Erdoğan gibi futbolcuların hiçbir talepte bulunmadan antrenmanlara başladığını aktaran Taşçı, şunları kaydetti:

"Bunlar vefalı arkadaşlarımız. Futbolcularımız kulübe olan vefa borcunu ödemek istediklerini söyledi. Hiçbir talebimiz olmadan futbolcularım bir vefa örneği gösterdi. Efsane başkanımız Aydın Begiter, 20 gündür kulübe olan vefa borcunu burada mesai harcayarak ödüyor. Bizler Eskişehirliysek, Eskişehirsporluysak, Eskişehir'de kazanıyorsak, yaşamımızı Eskişehir'de sürdürüyorsak bu kentin en önemli markası Eskişehirspor'a vefa örneği göstermeliyiz. Zaten taraftarımız ve futbolcularımız, en güzel vefa örneğini yansıtıyor. İş adamlarımızdan, odalarımızdan ve kentin ileri gelenlerinden aynı vefayı görmek istiyoruz. Eskişehirspor'u sahiplenmek herkesin borcudur. Eskişehir halkı ve Eskişehirspor taraftarı vefayı da vefasızlığı da asla unutmaz."

Ayhan Taşçı, Eskişehirspor'un hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu sözlerine ekledi.