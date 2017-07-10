Gençlerbirliği, Elvis Manu'yu transfer etti 

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, geçen sezonu İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Brighton'da tamamlayan Elvis Manu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, 1993'te Hollanda'nın Dordrecht kentinde doğan Manu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Feyenoord altyapısında yetiştikten sonra A takıma yükselen Hollandalı futbolcu, Excelsior, Cambuur, Huddersfield ve Go Ahead Eagles ekiplerinde oynadı. Geçen sezon 23 resmi maçta forma giyen sol kanat oyuncusu, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.