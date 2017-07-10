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Elvis Manu
FUTBOL

Gençlerbirliği, Elvis Manu'yu transfer etti 

Gençlerbirliği, Brighton'dan Hollandalı futbolcu Elvis Manu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:40:13 Güncelleme: 16:43:08

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, geçen sezonu İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Brighton'da tamamlayan Elvis Manu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, 1993'te Hollanda'nın Dordrecht kentinde doğan Manu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Feyenoord altyapısında yetiştikten sonra A takıma yükselen Hollandalı futbolcu, Excelsior, Cambuur, Huddersfield ve Go Ahead Eagles ekiplerinde oynadı. Geçen sezon 23 resmi maçta forma giyen sol kanat oyuncusu, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 8 dakika önce
    seyirden men, ama oynamakta sıkıntı yok??
  • Misafir 9 dakika önce
    maç oynamak var ama izlemek Yok öyle mi çok komik la
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