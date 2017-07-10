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Bekir İrtegün
FUTBOL

Başakşehir'de Bekir İrtegün ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir'de Bekir İrtegün'ün sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:14:30 Güncelleme: 18:51:12

Medipol Başakşehir, deneyimli savunma oyuncusu Bekir İrtegün'ün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. 

Turuncu-lacivertli kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz ile 31 Mayıs 2018'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncumuz Bekir İrtegün'ün sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

İki sezon önce Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e transfer olan tecrübeli futbolcu, turuncu-lacivertli formayla çıktığı 54 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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