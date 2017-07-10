Başakşehir'de Bekir İrtegün ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, deneyimli savunma oyuncusu Bekir İrtegün'ün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.



Turuncu-lacivertli kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz ile 31 Mayıs 2018'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncumuz Bekir İrtegün'ün sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."



İki sezon önce Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e transfer olan tecrübeli futbolcu, turuncu-lacivertli formayla çıktığı 54 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.





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