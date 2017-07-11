Mariano kimdir? Mariano kaç yaşında? Mariano Ferreira Filho

Sağ bek arayışında olan Galatasaray, Sevilla'dan Mariano Ferreira ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılıların transfer görüşmeleri olumlu sonuçlanırken, futbolseverler Mariano'nun hangi mevkide oynadığını, kaç yaşında olduğunu merak ediyor. Peki, Mariano kimdir? Mariano kaç yaşında ve hangi mevkide oynamaktadır? İşte Mario Ferreira hakkında merak edilen soruların yanıtı...

MARİANO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mariano 23 Haziran 1986 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Futbol hayatına 2004 yılında Guarani takımında başlayan oyuncu, burada top koşturduktan sonra İpatinga FC takımına transfer olmuştur. Burada 2 yıl boyunca forma terleten Mariano, 2007 yılında Tombense takımına transfer olmuş ardından Cruzeiro takımına kiralanmıştır. Daha sonra İparinga FC takımına 2008 yılında tekrar kiralık olarak dahil olmuştur.

Mariano, 2010 yılına kadar Tombense, Atletico-MG ve Fluminense takımlarında kiralık olarak forma giydikten sonra 2010 senesinin ilk ayında Fluminense'ye 200 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştur.

2 yıl sonra Fluminense'den Fransız kulübü Bordeaux'a 3 milyon Euro'ya transfer olmuştur. Buradaki 3 yıllık top koşturduktan sonra 3.5 milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer olmuştur.

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