Manisaspor'dan şike açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'un yönetim kurulu, TFF 1. Lig'den 2. Lig'e düşen Şanlıurfaspor'un Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünün 2016-2017 futbol sezonundaki maçlarda şike yaptığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna başvurmasıyla ilgili olarak, iddialardaki gibi Manisaspor'da forma giymiş futbolcuların da bu işe karışmış olmalarının tespiti halinde, futbolcularla ilgili yargı sürecinin başlatılacağını bildirdi.

Manisaspor Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfaspor'un, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünün 2016-2017 sezonundaki maçlarda şike yaptığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunduğu hatırlatıldı.

Şanlıurfaspor Avukatı Oytun Süllü'nün bu işin içinde Manisasporlu bazı oyuncuların olduğu yönünde açıklamalarının olduğunu hatırlatılarak, "Manisaspor'un adının geçtiği, çok vahim iddiaların olduğu bu konunun yargı sürecinin tamamlanması ve iddialardaki gibi Manisaspor'da forma giymiş futbolcuların da olayların içinde olmuş olması durumunda Manisaspor tarafından da bu futbolcularla ilgili yargı sürecinin başlatılacağını kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan "Mergenli Manisaspor'a şike ithamı" başlığıyla haber yapan gazete ve yayın organları ile ilgili yargı sürecinin başlatılacağı kaydedildi.

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