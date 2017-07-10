Liverpool Dominic Solanke'yi transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Chelsea'den ayrılan golcü futbolcu Dominic Solanke'yi renklerine bağladı.
Liverpool Kulübünden yapılan açıklamada, Chelsea'deki kontratı sona eren 19 yaşındaki Solanke ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Chelsea'nin altyapısından yetişen ancak A takımda forma şansı bulmakta zorlanan İngiliz futbolcu, tecrübe kazanması için 2015-2016 sezonunda Hollanda'nın Vitesse takımına kiralanmıştı.
Solanke, Güney Kore'de düzenlenen FIFA U20 Dünya Kupası'nda altın ayakkabı ödülünü kazanmıştı.
- LİVERPOOL
- Dominic Solanke
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