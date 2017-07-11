Moussa Sow Fenerbahçe'ye dönmek istiyor

Kiralık sözleşmesi biten Sow, geçen yıl olduğu gibi bu sezon da Fenerbahçe’ye gelmek için yoğun çaba gösteriyor. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Aykut Kocaman’la birkaç kez telefonda görüşen Senegalli, Demba Ba’yla umredeyken bile deneyimli hocayı aradı.

Transfer çalışmalarını sürdüren kadroya katılması gündemde olan isimlerden biri de Moussa Sow... 7 sezon önce, 2011-12’nin devre arasında geldiği Sarı-Lacivertli kulüpte taraftarın sevgisili haline gelen Senegalli futbolcu, 2015-16’da Birleşik Arap Emerlikleri takımı Al Ahli’ye satılmıştı. Fakat Dubai’ye bir türlü adapte olamayan deneyimli yıldız, geçen sezonun başında kiralık olarak Fenerbahçe’ye geri dönmüştü. Dick Advocaat yönetimindeki Kanarya, sezonun genelinde beklentilerin altında kalsa da Sow, toplam 37 karşılaşmada attığı 15 golle takımının en skorer isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

YİNE KİRALIK GELEBİLİR

Kiralık sözleşmesi sona eren Moussa Sow, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu sezon da Fener’e gelmek için yoğun çaba gösteriyor. Teknik direktör Aykut Kocaman’la birkaç kez telefonda görüşen Senegalli, Demba Ba’yla gittiği umre ziyaretinde bile deneyimli hocayı aradı. Ayrıca diğer F.Bahçeli yetlkililer de sürekli temas halinde olan Sow, kendi maaşından fedakarlık yapmaya hazır... Bonservisi alınmasa da kiralık olarak gelmek isteyen Senegalli bu sorunu çözmek için kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Bu konuda oldukça ısrarcı olan Sow, gerek yönetim gerekse Kocaman’la ipleri koparmıyor.

F.BAHÇE ÜRÜNLERIYLE IDMAN

Yeni sezon önce hazırlıklarını Birleşik Arap Emirlikleri’nde sürdüren Moussa Sow, Instagram’dan çalışmalarını sık sık takipçilerine aktarırken Senegalli’nin Al Ahli’nin bonservisli oyuncusu olmasına rağmen Fenerbahçe ürünleriyle idman yapması dikkat çekti.

fenerbahçe

moussa sow

aykut kocaman