Galatasaray Avrupa'da deplasman galibiyetine hasret

Sarı-kırmızılı ekibin Östersunds karşılaşması öncesi, Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetinin üzerinden 4 yılı aşkın bir zaman geçmesi dikkati çekiyor. Avrupa kupalarındaki son dış saha galibiyetini, 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Schalke 04'e karşı 3-2'lik skorla alan sarı-kırmızılı ekip, kendisini çeyrek finale taşıyan bu sonucun ardından tekrar rakip sahada mutlu sona ulaşamadı.

DEPLASMANDA 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Schalke 04 galibiyetinin ardından Avrupa kupalarında çıktığı son 12 deplasman müsabakasından galibiyet çıkaramadı. Sarı-kırmızılı takım, galibiyete hasret geçen son 12 deplasman mücadelesinde 10 yenilgi alırken, 2 kez de rakipleriyle yenişemedi. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri sadece 9 kez havalandırabilen Galatasaray, kalesinde ise 31 gole engel olamadı.

GALİBİYETE HASRET MAÇALR

Avrupa kupalarındaki son 12 deplasman karşılaşmasının 11'ini Şampiyonlar Ligi'nde, 1'ini ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan sarı-kırmızılı takım, bu kötü seriyi Östersunds önünde sonlandırmaya çalışacak. Galatasaray'ın rakip sahada oynadığı son 13 Avrupa kupası maçı ve sonuçları şöyle oldu:

Sezon Organizasyon Tur Rakip Skor 2012-13 Şampiyonlar Ligi İkinci Tur Schalke 04 3 - 2 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Real Madrid 0 - 3 2013-14 Şampiyonlar Ligi Grup Juventus 2 - 2 Şampiyonlar Ligi Grup Kopenhag 0 - 1 Şampiyonlar Ligi Grup Real Madrid 1 - 4 Şampiyonlar Ligi İkinci Tur Chelsea 0 - 2 2014-15 Şampiyonlar Ligi Grup Arsenal 1 - 4 Şampiyonlar Ligi Grup Borussia Dortmund 1 - 4 Şampiyonlar Ligi Grup Anderlecht 0 - 2 2015-16 Şampiyonlar Ligi Grup Astana 2 - 2 Şampiyonlar Ligi Grup Benfica 1 - 2 Şampiyonlar Ligi Grup Atletico Madrid 0 - 2 UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu Lazio 1 - 3

Not: Tabloda ilk takım Galatasaray olarak alınmıştır.

galatasaray

Galatasaray - Östersunds

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi