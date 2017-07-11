Galatasaray Avrupa'da deplasman galibiyetine hasret

Sarı-kırmızılı ekibin Östersunds karşılaşması öncesi, Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetinin üzerinden 4 yılı aşkın bir zaman geçmesi dikkati çekiyor. Avrupa kupalarındaki son dış saha galibiyetini, 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Schalke 04'e karşı 3-2'lik skorla alan sarı-kırmızılı ekip, kendisini çeyrek finale taşıyan bu sonucun ardından tekrar rakip sahada mutlu sona ulaşamadı.
DEPLASMANDA 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Galatasaray, Schalke 04 galibiyetinin ardından Avrupa kupalarında çıktığı son 12 deplasman müsabakasından galibiyet çıkaramadı. Sarı-kırmızılı takım, galibiyete hasret geçen son 12 deplasman mücadelesinde 10 yenilgi alırken, 2 kez de rakipleriyle yenişemedi. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri sadece 9 kez havalandırabilen Galatasaray, kalesinde ise 31 gole engel olamadı.
GALİBİYETE HASRET MAÇALR
Avrupa kupalarındaki son 12 deplasman karşılaşmasının 11'ini Şampiyonlar Ligi'nde, 1'ini ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan sarı-kırmızılı takım, bu kötü seriyi Östersunds önünde sonlandırmaya çalışacak. Galatasaray'ın rakip sahada oynadığı son 13 Avrupa kupası maçı ve sonuçları şöyle oldu:
|
Sezon
|
Organizasyon
|
Tur
|
Rakip
|
Skor
|
2012-13
|
Şampiyonlar Ligi
|
İkinci Tur
|
Schalke 04
|
3 - 2
|
Şampiyonlar Ligi
|
Çeyrek Final
|
Real Madrid
|
0 - 3
|
2013-14
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup
|
Juventus
|
2 - 2
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup
|
Kopenhag
|
0 - 1
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup
|
Real Madrid
|
1 - 4
|
Şampiyonlar Ligi
|
İkinci Tur
|
Chelsea
|
0 - 2
|
2014-15
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup
|
Arsenal
|
1 - 4
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup
|
Borussia Dortmund
|
1 - 4
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup
|
Anderlecht
|
0 - 2
|
2015-16
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup
|
Astana
|
2 - 2
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup
|
Benfica
|
1 - 2
|
Şampiyonlar Ligi
|
Grup
|
Atletico Madrid
|
0 - 2
|UEFA Avrupa Ligi
|Son 32 Turu
|Lazio
|1 - 3
Not: Tabloda ilk takım Galatasaray olarak alınmıştır.
- galatasaray
- Galatasaray - Östersunds
- Galatasaray UEFA Avrupa Ligi