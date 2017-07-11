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FUTBOL

Galatasaray Avrupa'da deplasman galibiyetine hasret

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçında 13 Temmuz Perşembe günü Östersunds'la karşılaşacak Galatasaray, Avrupa'da 12 maçtır deplasmanda kazanamıyor

11 Temmuz 2017 Salı, 11:19:39 Güncelleme: 11:28:45

Sarı-kırmızılı ekibin Östersunds karşılaşması öncesi, Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetinin üzerinden 4 yılı aşkın bir zaman geçmesi dikkati çekiyor. Avrupa kupalarındaki son dış saha galibiyetini, 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Schalke 04'e karşı 3-2'lik skorla alan sarı-kırmızılı ekip, kendisini çeyrek finale taşıyan bu sonucun ardından tekrar rakip sahada mutlu sona ulaşamadı.

DEPLASMANDA 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR
 Galatasaray, Schalke 04 galibiyetinin ardından Avrupa kupalarında çıktığı son 12 deplasman müsabakasından galibiyet çıkaramadı. Sarı-kırmızılı takım, galibiyete hasret geçen son 12 deplasman mücadelesinde 10 yenilgi alırken, 2 kez de rakipleriyle yenişemedi. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri sadece 9 kez havalandırabilen Galatasaray, kalesinde ise 31 gole engel olamadı.

GALİBİYETE HASRET MAÇALR
Avrupa kupalarındaki son 12 deplasman karşılaşmasının 11'ini Şampiyonlar Ligi'nde, 1'ini ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan sarı-kırmızılı takım, bu kötü seriyi Östersunds önünde sonlandırmaya çalışacak. Galatasaray'ın rakip sahada oynadığı son 13 Avrupa kupası maçı ve sonuçları şöyle oldu:

Sezon

Organizasyon

Tur

Rakip

Skor

2012-13

Şampiyonlar Ligi

İkinci Tur

Schalke 04

3 - 2
 

Şampiyonlar Ligi

Çeyrek Final

Real Madrid

0 - 3

2013-14

Şampiyonlar Ligi

Grup

Juventus

2 - 2
 

Şampiyonlar Ligi

Grup

Kopenhag

0 - 1
 

Şampiyonlar Ligi

Grup

Real Madrid

1 - 4
 

Şampiyonlar Ligi

İkinci Tur

Chelsea

0 - 2

2014-15

Şampiyonlar Ligi

Grup

Arsenal

1 - 4
 

Şampiyonlar Ligi

Grup

Borussia Dortmund

1 - 4
 

Şampiyonlar Ligi

Grup

Anderlecht

0 - 2

2015-16

Şampiyonlar Ligi

Grup

Astana

2 - 2
 

Şampiyonlar Ligi

Grup

Benfica

1 - 2
 

Şampiyonlar Ligi

Grup

Atletico Madrid

0 - 2
  UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu Lazio 1 - 3

Not: Tabloda ilk takım Galatasaray olarak alınmıştır.

  • galatasaray
  • Galatasaray - Östersunds
  • Galatasaray UEFA Avrupa Ligi
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