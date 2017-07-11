Junior Caicara'nın göz yaşartan hikayesi

Turuncu-lacivertli takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında kamp yaptığı otelde açıklamada bulunan Caicara, futbola başladığı dönemlerde yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Profesyonelliğe geçtiği dönemde statta, tribünün altındaki küçük bir odada, zor şartlarda yaşamak zorunda kaldığını belirten Caicara, şunları söyledi:

"Bunları anlatırken bile zorlanıyorum. Kendimi ağlamamak için zor tutuyorum. Zor günlerdi. Sao Vicente'de futbola başladım, yokluklar içinde Santo Andre'ye gittim. Bugün sahip olduğum şeyler o zaman yoktu. Tribünün altında yaşamam gerekiyordu. Uzunca bir süre statta, tribünün altında küçük bir odada yaşadım. Bazı idmanlardan sonra akşam yiyecek hiçbir şey kalmıyordu ve aç uyuyordum. Bunları size söylerken bile kelimeler ağzımdan çok çıkıyor. Bugün kazandıklarımı yaşadığım o zor günlere borçluyum."

Brezilya'da kendini göstermeye başladıktan sonra takım arkadaşı Richard ile birlikte, Portekiz 2. Lig takımlarından Gil Vicente'ye kiralandığını aktaran 28 yaşındaki futbolcu, şöyle konuştu:

"Gil Vicente'de 8 kiralık oyuncu vardı. Richard ile aylık 500 avro'ya oynuyorduk. En az kazananlar bizdik ama her zaman hep bir hedefimiz vardı, daha ileriye gitmek. Banko oynadık, takımı bir üst lige çıkardık ve transfer olduk. Richard şu an Azerbaycan'ın Karabağ takımında oynuyor, çok başarılı oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Ben de Ludogorets ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Schalke 04 gibi çok büyük bir takıma gittim, uzun süreler aldım. Belki şu an tanınan bir oyuncuyum ama bundan birkaç sene önce Portekiz 2. Ligi'nde aylık 500 avro'ya oynuyordum."

Portekiz'de oynarken kazandığı az parayla ailesine de yardım etmek zorunda olduğunun altını çizen Caicara, "Bu zorlukları aşarak belirli bir yerlere geldim ama inanın ki kazandığım sizin paranızla 1 kuruşun bile ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Çünkü hepsinde bir alınteri ve çekilmiş zorluklar var. Bunlar beni çok daha kuvvetli yaptı. Bu nedenle oynadığım takımda formanın hakkını vermek için elimden gelen her şeyi yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"BU SENE BİZİ ÇOK DAHA ZOR BİR LİG BEKLİYOR"

Slovenya'da yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Brezilyalı savunma oyuncusu, "Medipol Başakşehir her sezon daha da güçlenen bir takım. Bu sene rakiplerimiz çıktığımız müsabakalarda bize çok daha fazla saygı gösterecektir. Ligin bu sene daha zor olacağına inanıyorum. Her takım iyi hazırlanıyor, Avrupa'ya gidecek takımlar var. Bu sene bizi çok daha zor bir lig bekliyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki 6. ayını geride bırakan Caicara, "Burası herkesin düşündüğünün aksine kolay bir lig değil, zor ve çekişmeli bir lig. Özellikle büyük takımlara karşı deplasmanda oynadığımız maçlarda çok farklı bir atmosfer oluyor. Türkiye'de genel olarak futbol zaten seviliyor ama bazı gerçekler de var tabii ki. Büyük takımların dışındaki maçlarda taraftar sayısı az oluyor, biz bile üst sıralarda bitirmemize rağmen taraftar sayımız beklediğimizin çok altındaydı. Ama zamanla taraftarlarımız stadımızı dolduracaktır." sözlerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYONLAR lİGİ'NE HAZIR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir'in gruplara kalma şansını da değerlendiren 28 yaşındaki futbolcu, "Henüz kuralar çekilmedi ama her şeye hazırlıklıyız. Gruplara kalmamız için önümüzde zorlu rakipler var. Bu zorlu takımlardan birini yenmemiz lazım ki gruplara kalalım. Bunu hak ediyorsak ne kadar zor olursa olsun bu maçları kazanmamız gerek. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ne hazır olduğunu düşünüyorum. Yeni transferlerimizde üst seviyede oyuncular." açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluğu ve Ziraat Türkiye Kupası'nı son anda kaybettiklerini hatırlatan Caicara, yeni sezon hedeflerini, "Aslında çok da kaybedilmiş bir şey yok, kupada bir final kaybettik ama belki de bu final bize tecrübe olarak çok şey kazandırdı. 3 yıllık bir kulübüz, 4. yılımıza giriyoruz. 3 yılda kazanılan şeyler muazzam. Yine hedeflerimiz var, biraz erken ama kafamdaki hedefler Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Yine şampiyonluğu sonuna kadar kovalamak ve mümkünse olmak. Tekrar Türkiye Kupası'nda final oynamak bizim için gerçekçi hedefler olacaktır." sözleriyle ortaya koydu.

Brezilyalı futbolcu, antrenmanda sol ayak bileği kırılan ve sahalardan en az 3 ay uzak kalacak yeni transferlerden Chedjou'nun durumuna çok üzüldüklerini söyledi.

Chedjou'nun çok kaliteli bir futbolcu olduğunun altını çizen Caicara, "Ona tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizim ona ihtiyacımız var. Umarım en kısa sürede aramıza dönecektir. Ne yazık ki sakatlığı hiç beklemediğimiz bir anda oldu. Ortada bir pozisyon yokken gerçekleşti. Onun sakatlığı tabii ki takımı etkiler. Hepimiz üzüldük. Ama bir futbol takımı da böyledir. Baktığınız zaman bir sürü oyuncu var ve kadro derinliğimiz bulunuyor. Aynı pozisyonda görev yapan oyuncularımız da Chedjou'nun yokluğunu aratmayacaktır. Biz iyi bir grubuz." değerlendirmesini yaptı.

"UMARIM DAHA ÇOK ASİST YAPARIM"

Süper Lig'de geçirdiği yarım sezonda yaptığı asistlerle dikkat çeken Caicara, hücuma daha fazla katkı vermek istediğini belirterek, "Benim ilk amacım takımın her maçtan 3 puan alması, sonraki önceliğim takımın gol yememesi, çünkü ben bir defans oyuncusuyum. Daha sonra ise ileriye çıkışlarımda yaptığım ortalarla, golcülere bol sayıda asist yapmak istiyorum. Bu asistlerim artarsa benden mutlusu olmaz." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in çok iyi kanat oyuncularına sahip olduğunu aktaran Brezilyalı oyuncu, "Zaten Edin ve Cengiz'le çok iyi anlaşıyoruz. Tunay ve Elia da çok yetenekli. Umarım ben ileriye çıktığımda işimi kolaylaştırırlar, hem onlar hem de ben çok asist yaparım." yorumunda bulundu.

EN İYİ BEKELR TARTIŞMASI

Gael Clichy'nin transferiyle Medipol Başakşehir'in Süper Lig'in en iyi savunma beklerine sahip takım olduğu yorumlarıyla ilgilenmediğinin altını çizen Caicara, "Ben böyle bir kıyaslama yapmak istemiyorum. Bunun yorumunu taraftarlara bırakıyorum. Clichy de, ben de sezon bitene kadar bu takım için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." sözlerini kullandı.

Türkiye'de çok rahat bir yaşamının olduğunu sözlerine ekleyen Brezilyalı futbolcu, "Türk halkı ve Brezilya halkını birbirlerine çok benzetiyorum. Çünkü siz de çok sempatiksiniz. Yabancıları çabuk kabul ediyorsunuz. İstanbul'da aradığınız her şey var. İzin günümde birçok opsiyonunuz var. İstanbul'a gelme amacım çalışmak ama İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyorum." ifadelerine yer verdi.

Caicara, bildiği Türkçe kelimelerin ise "Tamam, nasılsın, günaydın, afiyet olsun, iyi, kardeş." olduğunu belirtti.

Medipol Başakşehir

Junior Caicara