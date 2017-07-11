Aboubakar Porto'ya gerdi döndü (Beşiktaş haberleri)

Beşiktaş'ın kadroda tutmak istediği Aboubakar'dan kötü haber... Dün Porto ile idmanlara çıkmaya başlayan Vincent Aboubakar, bugün kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu. "Porto'ya döndüğüm için çok mutluyum. Karşılama çok sıcaktı, beni çok sevindirdi" diyen golcü futbolcu takımda kalacağının sinyallerini verdi

Ajanasspor'da yer alan habere göre; geri döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Kamerunlu golcü, "Bana yapılan sıcak karşılamadan dolayı da mutluyum. Ayrıca tekrar takım arkadaşlarımla idman yapmak güzel" ifadelerini kullandı.

Yeni teknik direktör Sergio Conceiçao'yu da değerlendiren Aboubakar, "Onu kişisel olarak tanımıyorum, ismini biliyordum. Ama bugün onunla tanışma fırsatı yakaladım" dedi.

25 yaşındaki golcü, şampiyonluk hedefiyle ilgili gelen soruya da şöyle cevap verdi: "Tabii ki, eğer Porto'ysak amacımız şampiyonluk olmalı. Bu yıl bunu başaracağımızı düşünüyorum."

Aboubakar ilk 11'de forma giyme ihtimali ile ilgili ise, "Önemli olan takım. Kupalar kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

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