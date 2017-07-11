Lens, Facebook hesabına Fenerbahçeli fotoğrafını yükledi

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Sunderland'ten kiraladığı Jeremain Lens, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak bir hamle yaptı.

Hollandalı futbolcu, Facebook hesabının profil fotoğrafını güncelledi. Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe idmanında yer alan bir fotoğrafı profil fotoğrafı olarak seçmesi, taraftarları heyecanlandırdı.

Lens transferi için Fenerbahçe ve Sunderland kulüpleri arasındaki görüşmeler devam ediyor.

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