Ergin Dumanlı: "Transferde temaslar sürüyor"

Fenerbahçe Futbol AŞ Genel Müdürü Engin Dumanlı, Süper Lig'de sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getirdi. Yeni sezonda tüm kulüplerin başarılarla dolu bir yıl geçirmesini dileyerek sözlerine başlayan Engin Dumanlı, şöyle konuştu:

"Futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, keyif alınan bir sezon olmasını diliyorum. Bizim ilk maçımız İzmir'de. Güzel bir deplasman olacak. Hazırlıklarımız hala devam ediyor. Bir takım takviyeler yaptık, başta Aykut Hocamız olmak üzere. Şu anda devam eden yönetimimizin sürdürdüğü bazı temaslar da var. Gerekli çalışmaları yapacağız ve sezona daha hazır bir şekilde başlayacağız."

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