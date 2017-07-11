Mandanda, Marsilya'ya döndü

Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya, Crystal Palace'tan kaleci Steve Mandanda'yı renklerine bağladı.
Fransa kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Mandanda ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ülkesinde Le Havre'ın altyapısından yetişen Fransız kaleci, 2007-2016 yıllarında Marsilya'da forma giymişti. Geçen sezonun başında sözleşmesi bittikten sonra Crystal Palace'a transfer olan Mandanda, fazla forma şansı bulamadığı İngiltere ekibinde, sadece 10 maçta görev yapabilmişti.
- avrupadan transfer haberleri
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0