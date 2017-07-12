Cengiz Ünder Roma'ya transfer oluyor

Başakşehir'in ve Milli Takım'ın genç yıldızı Cengiz Ünder, İtalya yolunda...
İtalya'dan gelen iddialara göre Roma, 13 milyon euro karşılığında Cengiz Ünder'in transferini bitirdi.
Geçtiğimiz günlerde Başakşehir, genç oyuncu için Manchester City ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.
Cengiz'in sağlık kontrollerinden geçerek kısa süre içinde Roma'ya imza atacağı belirtildi.
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Misafir 7 dakika önceGururumuz ol Cengiz.00