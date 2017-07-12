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Cengiz Ünder
FUTBOL

Cengiz Ünder Roma'ya transfer oluyor

Cengiz Ünder İtalyan devine gidiyor

İtalyan basını, Başakşehirli Cengiz Ünder'in 13 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer olduğunu iddia etti

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 00:56:47 Güncelleme: 01:00:19

Başakşehir'in ve Milli Takım'ın genç yıldızı Cengiz Ünder, İtalya yolunda...

İtalya'dan gelen iddialara göre Roma, 13 milyon euro karşılığında Cengiz Ünder'in transferini bitirdi.

Geçtiğimiz günlerde Başakşehir, genç oyuncu için Manchester City ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

Cengiz'in sağlık kontrollerinden geçerek kısa süre içinde Roma'ya imza atacağı belirtildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 dakika önce
    Gururumuz ol Cengiz.
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