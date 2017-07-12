Bülent Uygun: "Oynadığımız futbolla takdir toplamak istiyoruz"

Kızılcahamam'da kamp yapan başkent ekibinde teknik direktör Uygun ile mor-sarılı futbolcular Numan Çürüksu, Muhammed Bayır ve Serdar Gürler, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Kaza ve belalardan uzak, çekişmeli, zevkli bir sezon dileyen Uygun, "Her sezon daha da zor geçen bir lig yaşıyoruz. Artık ekonomik anlamda yukarılara giden ve yapı itibarıyla dünya futbolunda yavaş yavaş yükselen bir Türk futbolu var." ifadelerini kullandı.

Uygun, başkent temsilcisinin İlhan Cavcav Sezonu'ndaki hedefiyle ilgili ise şunları söyledi:

"Osmanlıspor geçen sezonu 13. sırada bitirmiş olmasına rağmen, Mustafa Reşit Akçay hocamızla Avrupa'da yakaladığımız başarıyla beklentilerin daha da üst sıralara çıktığının bilincindeyiz. Takım halinde öncelikle futbolun bireysel yeteneklerini sergileyen, istekli, kazanmaya odaklanmış, yüreğiyle sahada savaşan, maçların sonucu ne olursa olsun rakibi tarafından alkışlanan, oynadığı futbolla takdir toplayan bir takım olma hüviyeti için var gücümüzle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."

"İnananlar, inandıklarını başarmıştır." diyen Uygun, "İnşallah, bizler de hayallerimizi gerçekleştirip, hedeflerimize ulaşacağımız bir sezonu en güzel şekilde tamamlar, yönetimimiz ve taraftarlarımızla hep beraber bu sevince ortak oluruz." temennisinde bulundu.

Takım kaptanı Numan Çürüksu da yeni sezonun bütün takımlara hayırlı olmasını dileyerek, "Tüm futbolseverler için umarım keyifli bir sezon olur. Önceki yıllarda olduğu gibi lige en iyi şekilde hazırlanıp, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Mor-sarılı bir diğer futbolcu Muhammed Bayır ise takımların performanslarının fikstürden daha önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunları yaşayarak gördük. Geçen sezon ve ondan önceki sezonlarda buna bizzat şahitlik ettik. Zorlu diye düşündüğümüz ve art arda oynadığımız çoğu maçta galip geldiğimizi hatırlıyorum. 'Fikstürü kendi çalışmalarımız belirler' diye düşünüyorum. Ligde nasıl bir performans sergilersek fikstür de ona göre şekillenecektir. Zor hafta dediğimiz maçları performansımızla kolaya çevirip, kolay diye tabir ettiğimiz haftaları da daha rahat geçeceğimize inanıyorum."

SERDAR GÜRLER: HEDEFLERİ OLAN BİR KULÜBE GELDİM

Başkent ekibinin yeni transferi Serdar Gürler, ligin başlaması için adeta gün saydıklarını belirtti.

Takım olarak başarıyı yakalayacaklarına inandığını dile getiren milli futbolcu, "Fikstürü gördük, ister istemez heyecanlandık tabii ki. Fikstürdeki sıranın bizi pek bağlamadığını düşünüyorum. Çünkü hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Allah'ın izniyle herkese keyifli maçlar izletmeyi amaçlıyoruz. Hedefleri olan bir kulübe geldim ve burada başarılı olmak istiyorum. Hocamın bana forma şansı verdiği maçlarda takımımıza katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Bülent Uygun osmanlıspor