Östersunds - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman? Galatasaray UEFA maçı!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, yarın İsveç ekibi Östersunds'a konuk olacak. Heyecanla beklenen maç öncesi taraftarlar da merakla maçın sonucunu bekliyor. Peki Östersunds - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

ÖSTERSUNDS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda İsveç'in Östersunds takımıyla karşılaşacak.

Östersund kentindeki Jamtkraft Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak ve Kanal D'den naklen yayınlanacak maçı İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera yönetecek.

Sezonun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi'nde çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandan galibiyetle dönüp, 20 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor.

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

Östersunds, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.

Östersunds, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

Östersunds, evinde oynadığı son mata Sundsvall'ı 3-1 yendi.

Galatasaray, deplasmanda oynadığı son karşılaşmada Gyirmot'u 1-0 yendi.

ZEMİN SUNİ ÇİM

Galatasaray, Östersunds deplasmanında suni çim zeminde mücadele verecek.

Müsabakanın oynanacağı Jamtkraft Arena'nın zemininin suni çim olması nedeniyle sarı-kırmızılı oyuncular, bu şartlara uygun kramponlarla sahada yer alacak.

Galatasaray, son olarak 2014-2015 sezonu Şampiyonlar Ligi grubunda Kazakistan'ın Astana ekibiyle, Astana Arena'nın suni çim zemininde maça çıkmış ve müsabaka 2-2 sonuçlanmıştı.

EREN VE BELHANDA'NIN OYNAMA ŞANSI DÜŞÜK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan iki oyuncunun Östersunds karşısına forma giyme ihtimali düşük.

Slovakya kampı sırasında Macaristan ekibi Györ ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayan ve tedavileri süren Eren Derdiyok ile yeni transfer Younes Belhanda, bir süredir takımla çalışmalara katılamıyor.

Bu iki oyuncunun tedavilerinin yoğun bir şekilde devam ettiği ve maç saatine kadar son durumlarının kontrol edileceği duyuruldu.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 74. MAÇ

Sarı-kırmızılı ekip, Östersunds önünde UEFA Avrupa Ligi'ndeki 74. müsabakasına çıkacak.

Galatasaray, 1999-2000'de şampiyonluk yaşadığı bu kulvarda ilk maçlarını, 1975-76 sezonu 1. turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien karşısında yapmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 73 müsabaka oynayan sarı-kırmızılılar, 29 galibiyet alırken, 23 kez rakipleriyle yenişemedi, 21 kez de mağlup oldu. Bu müsabakalarda rakip ağları 118 kez havalandıran Galatasaray, kendi kalesinde 95 gole engel olamadı.

GALATASARAY SEZONU ERKEN AÇIYOR

Süper Lig'de geride kalan sezonu 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olan Galatasaray, resmi maçlara en erken başlayan Türk takımı konumunda.

Daha önce 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında 2. ön eleme turundan UEFA Avrupa Ligi'ne katılan sarı-kırmızılı ekip, 6 yıl aradan sonra yine çalışmalara erken başlamak durumunda kaldı.

"KUPA 2" KARNESİ

Galatasaray'ın, UEFA Kupası olarak başlayıp, daha sonra adı 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi olarak değiştirilen "Kupa 2"de bugüne kadar oynadığı karşılaşmalar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Rakip Tur Sonuç 1975-76 Rapid Wien 1. Tur 0-1 (D) / 3-1 Torpedo Moskova 2. Tur 2-4 / 1-3 (D) 1979-80 Kızılyıldız 1. Tur 0-0 / 1-3 (D) 1986-87 Craiova 1. Tur 0-2 (D) / 2-1 1989-90 Kızılyıldız 1. Tur 1-1 / 0-2 (D) 1992-93 Katowice 1. Tur 0-0 (D) / 2-1 Eintracht Frankfurt 2. Tur 0-0 (D) / 1-0 Roma 3. Tur 1-3 (D) / 1-1 1995-96 Sparta Prag 1. Tur 1-3 (D) / 1-1 1999-00 Bologna 3. Tur 1-1 (D) / 2-1 Borussia Dortmund 4. Tur 2-0 (D) / 0-0 Real Mallorca Çeyrek Final 4-1 (D) / 2-1 Leeds United Yarı Final 2-0 / 2-2 (D) Arsenal Final 0-0 (Penaltılarda 4-1) 2003-04 Villarreal 3. Tur 2-2 / 0-3 (D) 2005-06 Tromsö 1. Tur 0-1 (D) / 1-1 2007-08 Slaven Koprivnica 2. Ön Eleme 2-1 (D) / 2-1 Sion 1. Tur 2-3 (D) / 5-1 Bordeaux Grup 1-2 (D) Helsingborg Grup 2-3 Panionios Grup 3-0 (D) Austria Wien Grup 0-0 Bayer Leverkusen 3. Tur 0-0 / 1-5 (D) 2008-09 Bellinzona 1. Tur 4-3 (D) / 2-1 Olympiakos Grup 1-0 Benfica Grup 2-0 (D) Metalist Grup 0-1 Hertha Berlin Grup 1-0 (D) Bordeaux 3. Tur 0-0 (D) / 4-3 Hamburg 4. Tur 1-1 (D) / 2-3 2009-10 Tobol 2. Ön Eleme 1-1 (D) / 2-0 Maccabi Netanya 3. Ön Eleme 4-1 (D) / 6-0 Levadia Play-Off Eleme 5-0 / 1-1 (D) Panathinaikos Grup 3-1 (D) / 1-0 Sturm Graz Grup 4-1 / 3-0 (D) Dinamo Bükreş Grup 4-1 / 3-0 (D) Atletico Madrid 2. Tur 1-1 (D) / 1-2 2010-11 OFK Belgrad 3. Ön Eleme 2-2 / 5-1 (D) Karpaty Lviv Play-Off Eleme 2-2 / 1-1 (D) 2015-16 Lazio Son 32 Turu 1-1 / 1-3 (D)

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Galatasaray alınmıştır.

MUHTEMEL 11'LER

Östersunds FK: Aly Keita- Tom Pettersson, Sotirios Papagiannopoulos, Gabriel Somi, Mensiro, - Ronald Mukiibi, Jamie Hopcutt,Curtis Edwards, Fouad Bachirou, Brwa Nouri, - Alhaji Gero

Galatasaray: Muslera-Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Carole-Tolga, Donk,-Yasin, Rodrigues, Belhanda(Sinan Gümüş), Gomis, (Eren)

HAKEM İSPANYA FEDERASYONU'NDAN

İsveç'te oynanacak ilk maçı İspanya Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetecek. 34 yaşındaki Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero, Cesar Manuel Font yapacak. Maçın Dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak. Jamtkraft Arena'da tsi 20:00'de başlayacak olan karşılaşma Kanal D'den de naklen yayınlanacak.

GALATASARAY, AVRUPA'DA 504 GÜN SONRA MAÇA ÇIKIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, 504 gün sonra bir Avrupa kupası maçı oynayacak.

UEFA organizasyonlarındaki son maçını, İtalyan ekibi Lazio'ya karşı 25 Şubat 2016'da UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda oynayan Galatasaray, aradan geçen 504 günün ardından tekrar Avrupa kupalarında bir karşılaşmaya çıkacak.

AVRUPA KUPALARINDA 268. MAÇ

Galatasaray, İsveç ekibi Östersunds önünde Avrupa kupaları tarihindeki 268. karşılaşmasını oynayacak.

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, adı daha önce UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 73, Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 267 maçı geride bıraktı.

Söz konusu müsabakalarda 98 galibiyet ve 99 yenilgi alan, sarı-kırmızılılar, 70 karşılaşmada eşitliği bozamazken, rakip filelere gönderdiği 368 gole karşılık kalesinde 397 gol gördü.

Galatasaray'ın tarihinde mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 161 56 40 65 206 246 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Avrupa Ligi 73 29 23 21 118 95 UEFA Süper Kupa 1 1 0 0 2 1 TOPLAM 267 98 70 99 368 397

TÜRK TAKIMLARI DEPLASMANDA 2 KEZ GALİP GELDİ

Türk takımları, İsveç ekipleriyle deplasmanda oynadıkları müsabakalarda sadece 2 galibiyet elde edebildi.

İki ülke takımları arasında İsveç'te yapılan 10 karşılaşmanın 7'sini ev sahibi ekipler, 2'sini ise Türk temsilcileri kazandı, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Türk ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş, daha önce İsveç'te birer kez galibiyet sevinci yaşadı.

GALATASARAY 5 MAÇ YAPTI

Avrupa kupalarında İsveç ekipleriyle 3 kez eşleşen Galatasaray, rakipleriyle 5 karşılaşma oynadı.

Sarı-kırmızılı takım, İsveç temsilcileriyle oynadığı maçlardan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

İlk olarak 1976-1977 sezonunda Kupa Galipleri Kupası birinci turunda AIK ile eşleşen Galatasaray, ilk maçta 2-1 yendiği rakibiyle ikinci maçta 1-1 berabere kaldı ve tur atladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1994-1995 sezonunda Göteborg ile aynı grupta yer alan sarı-kırmızılı takım, İsveç ekibiyle oynadığı iki maçı da 1-0'lık skorlarla kaybetti.

Galatasaray, UEFA Kupası'nda 2007-2008 sezonunda grupta karşılaştığı Helsingborgs'a da 3-2 yenildi.

TÜRK - İSVEÇ TAKIMLARININ MAÇLARI

Türk takımlarının, İsveç ekipleriyle Avrupa kupalarında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Sezon Eşleşme Organizasyon Tur Sonuç 1976-77 Galatasaray-AIK Kupa Galipleri Kupası 1. Tur 2-1 (D) / 1-1 1985-86 Fenerbahçe-Göteborg Şampiyon Kulüpler Kupası 2. Tur 0-4 (D) / 2-1 1990-91 Beşiktaş-Malmö Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur 2-3 (D) / 2-2 1992-93 Beşiktaş-Göteborg Şampiyonlar Ligi 1. Tur 0-2 (D) / 2-1 1994-95 Galatasaray-Göteborg Şampiyonlar Ligi Grup 0-1 (D) / 0-1 1997-98 İstanbulspor-Östers İntertoto Kupası Eleme Turu 3-2 1997-98 Beşiktaş-Göteborg Şampiyonlar Ligi Grup 1-0 / 1-2 (D) 1998-99 Fenerbahçe-Göteborg UEFA Kupası 2. Eleme Turu 1-2 (D) / 1-0 2001-02 Gençlerbirliği-Halmstads UEFA Kupası 1. Tur 1-1 / 0-1 (D) 2002-03 Fenerbahçe-AIK UEFA Kupası 1. Tur 3-3 (D) / 3-1 2005-06 Beşiktaş-Malmö UEFA Kupası 1. Tur 0-1 / 4-1 (D) 2007-08 Galatasaray-Helsingborgs UEFA Kupası Grup 2-3

GALATASARAY DEPLASMANDA SON 12 MAÇTA KAYIP

Galatasaray, Avrupa'da son 12 deplasman maçında galibiyete ulaşan ekip olamadı. Sarı-kırmızılılar, 11 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1'i de UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere toplam 12 müsabakanın 10'unda sahadan üzgün ayrıldı. 2 karşılaşmada ise rakipleriyle yenişemedi.

SON GALİBİYET SCHALKE 04'E KARŞI

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda Teknik Direktör Fatih Terim döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Bundesliga ekibi Schalke 04'e karşı 3-2'lik skorla aldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, çeyrek finale yükselmişti.

Östersunds - Galatasaray

Östersunds - Galatasaray maçı hangi kanalda

Östersunds - Galatasaray maçı saat kaçta