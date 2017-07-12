Messi "bayrak adam" olma yolunda

2004 yılında Barcelona'nın A takımında ilk maçına çıkan Messi, şimdiye kadar birçok başarıya imza attı. Başka bir takıma transfer olmayı düşünmediğini ve Katalan ekibinde kariyerini noktalamak istediğini her fırsatta belirten Arjantinli futbolcu, 4 yıllık yeni sözleşmesiyle bu arzusuna bir adım daha yaklaştı.

Özellikle 90'lı yılların sonlarına doğru kulüplerin artan gelirleri, ödenen yüksek bonservis bedelleri, futbolcu ücretleri ve Bosman kurallarının yürürlüğe girmesi gibi bazı parametreler, oyuncuların başka takımlara transfer olmasını kolaylaştırdı. Öte yandan, fiziki gücün futbolda daha ön plana çıktığı son yıllarda, Avrupa'nın büyük liglerinin üst düzey takımlarında futbolcuların uzun süreli kadroda yer alması da zorlaştı.

Bu ve benzeri nedenlerden ötürü birçok yetenekli futbolcu, takımlarından ayrılarak ya yüksek bedelle aynı seviyede kulüplere ya da yaşı ilerledikçe fizik gücünü kaybettiği için daha alt düzeyde takımlara transfer oldu.

Son yıllarda futbolun endüstrileşmesi geçmiş dönemlerdeki futbolcu-kulüp-taraftar ilişkisini başka bir boyuta taşısa da Manchester United'dan Paul Scholes, Gary Neville ve Ryan Giggs, Roma'dan Francesco Totti, Milan'dan Paolo Maldini, Arsenal'den Tony Adams ve Barcelona'dan Carles Puyol takımlarının "bayrak" oyuncusu olmayı başardı.

BİR TAKIMDA 25 YILI DEVİRDİLER

1985'te profesyonel futbol hayatına Milan ile adım atan İtalyan futbolcu Paolo Maldini, aralıksız 25 yıl bu takımın formasını giydi. Kariyerini noktaladığı 2009'a kadar üst düzey futbol oynamayı sürdüren defans oyuncusu, şimdilerde ise profesyonel tenis maçlarına çıkmaya başladı. İtalyan futbolcu Francesco Totti de 25 sene tek takımda futbol yaşantısını sürdüren diğer bir isim oldu. Totti, 1993'te başladığı Roma serüvenini geçen sezon büyük bir vedayla sonlandırdı.

EN VEFALI İNGİLİZLER

Galli oyuncu Ryan Giggs, 1991'de top koşturmaya başladığı Manchester United'da 24 sene hücum hattının en etkili isimlerinden biri olarak kariyerini sürdürdü.

Gerek teknik direktör gerekse oyuncusuna en vefalı davranan kulüplerin başını çeken Manchester United'a İngiliz futbolcular Gary Neville aralıksız, Paul Scholes ise bir yılı ara vererek 19 sene hizmet etti. Neville'ın 1993-2011 tarihlerinde oynadığı Manchester ekibinde Scholes da 1994'te başlayıp 2011'de bir yıl ara vererek 2013'te kariyerine nokta koydu.

Türk futbolseverlerin hafızasında, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı 2000'deki finalde Hagi'nin kırmızı kart görmesine sebep olan oyuncu olarak yer eden İngiliz futbolcu Tony Adams, Arsenal'de 1983-2002 yıllarında futbol oynadı.

Başka bir İngiliz ekibi Liverpool'da ise, Jamie Carragher 18 yıl devirdi. 1996'da başladığı futbolu 2013'te Liverpool'da noktalayan İngiliz oyuncu, 18 yıl üst düzeyde top koşturdu.

Messi'nin takım arkadaşlığını da yapan efsane kaptan Carles Puyol da tek bir takımda futbol hayatını sonlandıran isimlerin arasında yer aldı. İspanyol futbolcu, altyapısından yetiştiği Barcelona'da 16 yıl görev yaptı. 1999'da profesyonel olarak ilk maçına çıkan Puyol, 2014'te futbola veda etti.

SON YILLARINDA GEMİLERİNİ TERK EDEN KAPTANLAR

Söz konusu isimlere ek olarak bir kulüple akıllarda yer etmelerine rağmen kariyerinin son yıllarında ABD ve Katar gibi ülkelerin liglerine transfer olan futbolcular da bulunuyor.

20 yıllık profesyonel futbol hayatının 18'ini Liverpool'da geçiren İngiliz orta saha oyuncusu Steven Gerrard, kariyerini ABD'nin Los Angeles Galaxy takımında noktaladı. Aktif olarak top oynamaya Katar'ın El-Sadd takımında devam eden İspanyol Xavi Hernandez ise tam 18 sene altyapısından yetiştiği Barcelona forması giydi.

Real Madrid'in altyapısından çıkan ve 17 sene eflatun-beyazlı formayı terleten İspanyol kaleci Iker Casillas ise son yıllarını Portekiz'in Porto takımında geçiriyor.

DE ROSSI VE INIESTA DA 'BAYRAK ADAM' OLMA YOLUNDA

Özellikle 2000 sonrası hareketlenen transfer piyasasında, takımında kalmayı tercih eden Arjantinli Lionel Messi gibi üst düzey bir kulüpte futbol hayatını noktalamaya en yakın iki futbolcu daha dikkati çekiyor. Messi'nin takım arkadaşı İspanyol futbolcu Andres Iniesta, altyapısından yetişip 2002'de profesyonel olduğu Barcelona'da 16 senedir top koşturuyor. Roma'da oynayan İtalyan futbolcu Daniele De Rossi de Iniesta gibi 16 yıldır takımının başarısı için ter döküyor.