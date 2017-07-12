Samsunspor yeni sezonda iddialı

Kırmızı-beyazlı takım, yeni teknik direktörü Alpay Özalan yönetiminde 2017-2018 sezonuna iddialı başlamak istiyor.

Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden ancak son dönemdeki düşük performansıyla kötü günler geçiren Karadeniz ekibi, 2017-2018 sezonunda hedefe ulaşmayı amaçlıyor. Hazırlıklarını Erzurum'da, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, sezona zinde başlamak için 2 bin 800 rakımda güç depoluyor.

"TARAFTARIN NE İSTEDİĞİNİN FARKINDAYIZ"

Teknik Direktör Alpay Özalan, yeni kurulan bir kadrolarının olduğunu söyledi. Taraftara yeni transfer müjdesi de veren Özalan, şöyle konuştu:

"Transferlerimiz olacak. Konuştuklarımız ve konuşma aşamasında olanlar var. Ama biz her şeye rağmen mevcut sporcu arkadaşlarımızla rutin programladığımız antrenman sürecini yürütüyoruz. Sezona en iyi şekilde hazırlanmak için gereken her türlü çalışmayı yapıyoruz. Samsunspor taraftarının bu takımdan neler beklediğinin farkındayız. O yüzden onların isteklerine karşılık verebilmek için çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz."

"FUTBOLCULUK YILLARIMDA BU TARAFTARIN GÜCÜNÜ HİSSEDİYORUM"

Samsunspor'da bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirten Alpay Özalan, taraftarın takımı sahiplenmesinin kendisini ayrıca gururlandırdığını anlattı.

Özalan,"Takımına sahip çıkan taraftarın gücünün takım üzerinde nasıl bir etki olduğunu bildiği bir taraftar kitlesine sahibiz. Futbolculuk zamanlarımda da Samsunspor ile maç yapmaya geldiğimizde taraftarın gücünü rakip olmamıza rağmen hisseden biriydim. Şimdi öyle bir taraftar grubunu arkamıza alıp, onlarla hedeflerimize gitmek ayrı bir mutluluk." diye konuştu.

"TARAFTARIN SABRININ KALMADIĞININ BİLİNCİNDEYİZ"

Taraftarın isteklerine karşılık vermek için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Alpay Özalan, takımla başarılar yakalayacaklarına inandığını ifade etti. Taraftarın desteğini her zaman arkalarında hissetmek istediklerini vurgulayan Özalan, şunları kaydetti:

"Taraftarın geçmiş yıllardan beri artık fazla sabrının kalmadığının bilincindeyiz. İyi bir takım, mücadeleci, savaşan bir takım seyretmek istiyorlar. Samsunspor'un her zaman hedefi büyük olur ve biz de bu bilinçteyiz. Taraftarlar, mücadeleci, savaşan iyi bir takım seyredecek. Umarım Allah bu çalıştıklarımızın karşılığını sahada verir, biz de taraftarımız karşısında mahcup olmayız."